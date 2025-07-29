DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin ve çevresinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Halk Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri'nden Çin'e Taziye Mesajı - Son Dakika
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