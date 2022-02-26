Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması

26.02.2022 11:35
Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Hocalı katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Hocalı katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz" denildi.

Bakanlığın yayımladığı mesajda, Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlının katledildiği ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı anımsatıldı. 1000'den fazla kişinin Ermenistan güçleri tarafından esir alındığı belirtilerek, "Kayıpların akıbeti ise bu güne kadar hala aydınlatılamamıştır. 30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı katliamında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" denildi.


YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı: 'Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz' Dışişleri Bakanlığı: 'Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz' Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: 'Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor' Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: 'Elleri kana batmış Ermeni siyasetçiler bugün de özgür olarak yaşıyor ve yargılanmıyor'

Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement