Dışişleri'nden Quetta Saldırısına Kınama

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Quetta şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Quetta şehrinde bir tren istasyonuna bugün düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.