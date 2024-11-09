DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Quetta şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Quetta şehrinde bir tren istasyonuna bugün düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri'nden Quetta Saldırısına Kınama - Son Dakika
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