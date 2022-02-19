Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bütün insanlığa İslam'ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz" - Son Dakika

Pakistan'da Minhac Üniversitesi akademisyenleri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam bizim için en büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz ve hem kendi toplumlarımıza hem de bütün insanlığa İslam'ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan Minhac Üniversitesi'nde akademisyenlerle bir araya geldi. Erbaş, akademisyenlere yaptığı konuşmada, üniversitelerin şehirler açısından önemine değinerek, "İlmin her dalında bilimin her alanında insanımızı geliştirmenin mümkün olduğu yerler üniversitelerdir. Bugün üniversitelerimizde yapmamız gereken en önemli şey, o ilmi birikimle yapacağımız yeni icatlarımızla, üreteceğimiz yeni bilgilerle geleceği aydınlatmaktır" açıklamasında bulundu.

Başkan Erbaş, İslam ülkeleri üniversiteleri arasında öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi, teknik imkanlardan istifade etmek gibi alanlarda iş birliği yapmasının önemli olduğuna değindi. Erbaş, İslam'ın, insanların yeryüzünde barış ve huzur içerisinde, adalet ölçülerine uygun bir şekilde yaşamaları için gönderilmiş sistemin adı olduğuna işaret ederek, "İslam yeryüzünde insanlar arasında dengeyi muhafaza etmek için gönderilmiş bir sistemdir. Peygamberler geçmişte nasıl o dengeyi muhafaza etmek için mücadele etmiş ise onların bıraktığı yerden bu mücadeleyi sürdürmek peygamber varisleri olarak bugün bizim, alimlerin, ilim adamlarının görevleridir" ifadelerini kullandı.

"Bütün insanlığa İslam'ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'deki "Ey iman edenler hepiniz toptan Silm'e giriniz" emrini hatırlatarak, "Bunun için İslam bizim için en büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz ve hem kendi toplumlarımıza hem de bütün insanlığa İslam'ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz. Bunun için doğru dini bilgi ile insanları beslemek, aşırılıklardan ve hurafelerden uzak, Kur'an ve sünnet çizgisinde bir İslam anlayışını insanların kalplerine, zihinlerine yerleştirmemiz lazım. Eğer aşırı bir takım anlayışlarla ve hurafelerle oluşmuş olan bir eğitim sistemi olursa o zaman insanlar yanlış birtakım anlayışlarla Müslüman olma yoluna giderler. Bu yanlış İslam anlayışı İslamofobiklerin ekmeğine yağ sürer adeta, onların İslamofobik anlayışlarına zemin hazırlar" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Jamia Eşrefiye İslam Üniversitesi Rektörü Mevlana Fazlurrahim Eşrefi ve ilim insanlarıyla bir araya geldi. Programlarda Başkan Erbaş'a, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş da eşlik etti. - ANKARA