Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize maddi manevi destek olmaya davet ediyorum"

Politika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öz yurdunda garip öz vatanında parya yapılmak istenen Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize maddi manevi destek olmaya davet ediyorum. Bu hepimiz için asgari bir insanlık vazifesidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in gerçekleştirdiği azgın ve acımasız bombardımanlar altında hayat mücadelesi veren Gazze'de sağlanan ateşkesin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, bölgemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazze halkına yardım yaparak, hep birlikte ayağa kaldıracaklarını söyleyen Erbaş, "Gazze halkının haklı mücadelesini ve onurlu direnişini bir kere daha selamlıyor, bu uğurda şehadete kavuşan, Filistin topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya, zalimin ise karşısında durmaya devam edecek, dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalan Gazze halkının yaralarını hep birlikte saracak, hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız inşallah" açıklamasında bulundu.

Müslümanları ve tüm insanları Gazze'ye yardım etmeye davet eden Erbaş, "Bu vesileyle bütün Müslümanları ve dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun dünyanın bütün vicdanlı insanlarını bu ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak için çaba sarf etmeye; evini, yuvasını kaybetmiş, öz yurdunda garip öz vatanında parya yapılmak istenen Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize maddi manevi destek olmaya davet ediyorum. Bu hepimiz için asgari bir insanlık vazifesidir" dedi. - ANKARA