Diyarbakır'a Yeni Sosyal Hizmet Kampüsü - Son Dakika
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Diyarbakır'a Yeni Sosyal Hizmet Kampüsü

11.06.2026 20:55
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Bakan Göktaş, Diyarbakır'da sosyal hizmet merkezleri kampüsünün önemini vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bütün Sosyal Hizmet Merkezlerimizi tek bir çatı altında buluşturmak, aynı kampüs içerisinde buluşturmak bizler için çok değerli. Bundan sonraki dönemlerde de benzer Sosyal Hizmet Merkezi kampüslerini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Diyarbakır'da, valiliği ziyaret etti. Vali Murat Zorluoğlu ile bir süre görüşen Bakan Göktaş, daha sonra Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, kampüsün bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bugün, Diyarbakır ziyaretimiz kapsamında sayın valimiz ve değerli milletvekilimiz ile 2023 yılından bu yana bölgenin en önemli sosyal hizmet kampüslerinden birini ziyaret ediyoruz. Çok yakın zamanda inşallah Diyarbakırlı bütün hemşerilerimize hizmet verecek olan bu sosyal hizmet merkezinde bölgenin ilk, aslında Diyarbakır'ın ilk huzurevi de resmi olarak açılacak, 100 kişi kapasiteli. Toplam burası 28 farklı yapıdan oluşan bir Sosyal Hizmet Kampüsü. Her birimin kendine ait bir sosyal becerileri olan merkezleri de var. Parkları, çocukların zaman geçirebileceği spor tesisleri var" dedi.

'DİYARBAKIR'A KAZANDIRDIĞIMIZ ÇOK DEĞERLİ BİR HİZMET'

Kampüs içerisinde engelsiz yaşam merkezinin de bulunduğunu ifade eden Göktaş, "Diğer yandan engelsiz yaşam merkezimiz de gerçekten bölgeye önemli bir hizmet sunacak. Orada 81 kapasiteli engellere yönelik hem yatılı hizmet verebilecek, engellerimizin ihtiyaçlarına yönelik pek çok hizmeti de yine bu tesisimizde karşılayacağız. Diğer yandan az önce de ifade ettiğim gibi huzurevi de bizim için çok değerli. Burası gerçekten Türkiye'de geliştirdiğimiz ve bu dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle aslında vatandaşlarımıza kazandırdığımız çok kıymetli bir eser. Bizim için model aslında. Çünkü bütün sosyal hizmet merkezlerimizi tek bir çatı altında buluşturmak, aynı kampüs içerisinde buluşturmak bizler için çok değerliydi. Burada hizmet verdiğimiz bütün vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarına binaen bir hizmet bulabilecek. Bu da bizim Diyarbakır'a kazandırdığımız çok değerli bir hizmet. Bugün alanı ziyaret ettik valimizle, milletvekilimizle beraber ve çok yakın zamanda tefrişatı biter bitmez de ilk kabulünü burada başlayacağız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de benzer sosyal hizmet merkezi kampüslerini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Eser ve hizmet siyasetimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaşımıza hizmet vermeye, onların yanında olmaya, ihtiyaçları olduğu her zaman devlet olarak her daim yanında olmaya yönelik pek çok hizmetlerimizi hem yatılı kuruluşlarımızda hem de gündüzlü kuruluşlarımızda sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KUŞAKLAR ARASI BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK'

Kampüs içerisinde çocuk yaşam merkezleri ile huzurevinin aynı alanda bulunmasının önemine değinen Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Yapımlar oldukça kaliteli, 60 kişilik çocuk yaşam merkezimiz var. İlk kabul birimi sadece buraya değil, aslında bütün bölgeye de hizmet verecek bir eser. Dolayısıyla bizler için bütün hizmet verdiğimiz kitlelere yönelik de çok kıymetli. Biliyorsunuz huzur evlerinin çocuk evleri siteleriyle aynı alanda buluşturması da ayrıca değerli. Çünkü kuşaklar arası bağların kuvvetlendirmesi, hem küçüklerimizin büyüklerimizden bir şeyler öğrenerek değerler etrafında büyümesi hem de büyüklerimizin çocuklarımıza zaman zaman yanlarında olması, birlikte faaliyet göstermesi aile yılı ve aile nüfus 10 yılı kapsamında da bizim önemsediğimiz projelerden bir tanesi. İnşallah çok güzel projeleri de burada hayata geçirmeye devam edeceğiz. Diyarbakır'ımıza ve bütün bölgemize hayırlı olsun."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'a Yeni Sosyal Hizmet Kampüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Kizilbent Elif Kizilbent:
    100 yaşlı insanın aynı yerde bakılıcak ama yavru hayvanlar nerde onlar da düşünülsün ya 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Ferhat Gül Mustafa Ferhat Gül:
    bu kampüsler açılsa da kapanması gerek adalet olsun diye herkese eşit hizmet verilmesi lazım ama bölgelere göre değişiyo her zaman 0 0 Yanıtla
  • Nurdan Aydın Nurdan Aydın:
    vay be Diyarbakıra da sosyal hizmet kampüsü mü yapıyorlar şimdiye kadar ne yapıyorlardı ki yahu ben bu yaşa geldim bu tür haberleri okuyorum ama yönetim ne oluyo bu işte anlamışım değilim o valinin bu bakanın ne kadar işine yaradığını 0 0 Yanıtla
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