Diyarbakır AK Parti, Sezai Karakoç Kültür Merkezi\'nin İsim Değişikliğine Tepki Gösterdi

Politika

DEM'li Büyükşehir Belediyesi'nin Sezai Karakoç'un isminin verildiği kongre merkezinin ismini "ÇandAmed" olarak duyurmaya başlamasına Diyarbakır AK Parti'den tepki geldi.

Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Raşit Ocak, sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımında, "Diyarbakırlı olan rahmetli Sezai Karakoç siyaset üstüdür, şair, yazar ve fikir insanıdır. Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'un isminin Kültür Merkezimize verilmesi halkımızın ortak iradesi, ortak kararıdır. DEM'li belediyenin 'oldu bitti' ile Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değişmeye kalkması, Diyarbakırımıza, sanatımıza, özümüze, kültürümüze ve halkımıza ihanettir, bu ihanetten vazgeçin" dedi. - ANKARA