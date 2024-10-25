Diyarbakır anneleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır anneleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi

Diyarbakır anneleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi Diyarbakır anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önünde Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi.

25.10.2024 00:44
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Diyarbakır anneleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önünde Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor.

Aileler, dün Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atarak kınadı. A

Aileler adına konuşma yapan Süleyman Aydın, yıllardır milletin kanını döken hain terör örgütü PKK'nın, bir kez daha kirli yüzünü göstermiş olduğunu söyledi.

"Ankara'da TUSAŞ'ta yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" diyen Aydın," "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak azimle burada terörle mücadelemize sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terör örgütü PKK bilsin ki, tek bir evladımız örgütte olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Sonuna kadar terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır anneleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi - Son Dakika

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