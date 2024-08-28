AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının yürütüldüğü mahalledeki çocuklar ve aileler için psikososyal destek ekipleri çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin'in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Son Dakika › Politika › Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin için psikososyal destek çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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