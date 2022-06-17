Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı

17.06.2022 23:27

Diyarbakır'da MHP'nin kapatılan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında Diyarbakır il başkanlığına polis operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

MHP'den yapılan açıklamanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamuoyuna yansıyan Cihan Kayaalp'ın çocuğun cinsel istimarı suçlamasıyla tutuklandığı dosyada merkez olarak istismara maruz bırakılan çocuğa hukuki destek verdiğimizi ve dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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BAŞKANLIĞIN KAPATILMA TALİMATINI BAHÇELİ VERMİŞ

Eski MHP Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Zeynel Can, "Dolandırıcılık ve ahlak masası Diyarbakır İl Başkanlığı'na gidip oradakileri gözaltına aldı" dedi. Can ayrıca Bahçeli'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatılması yönünde talimat verdiğini aktardı.

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MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na 'usulsüzlük' ve 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu düzenlendi MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na 'usulsüzlük' ve 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu düzenlendi Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı - Son Dakika

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