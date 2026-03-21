Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Nevruz Kutlaması

21.03.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevruz'da Kürt talepleri dile getirildi, barış ve eşit yurttaşlık vurgulandı.

DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMALARI BAŞLADI (2)

'KÜRTLERİN TALEBİ AYRILIK DEĞİL'

Bazı müzik gruplarının seslendirdiği şarkıların ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan burada yaptığı konuşmada, "Hepiniz görüyorsunuz Orta Doğu'da her sınır bir yara. Her başkent bir yangın yeridir neredeyse. Bu yangının tam ortasında Kürtler ve Kürt coğrafyası var. Bu tablo içinde Kürtler hem kendi güvenliklerini sağlamaya çalışıyor hem de bölgenin istikrarına katkı sunmaya çalışıyor. Bugün özellikle Ankara'nın önünde tarihi bir fırsat var. Kürt meselesini çözen bir Türkiye bölgede güçlü bir aktör olur. Gelin geleceğimizi kaybetmeyelim. Geleceği kazanmak için demokratik bir zemini hep birlikte büyütelim. Geçmişin yaraları geleceğimizi daha fazla kanatmasın. Bu ülke 100 yıldır defalarca kanadı. Artık bu kanamayı durduralım. Hani hep soruyorlar ya 'Kürtler ne istiyor' diye. Kürtler Türkiye'de kimliğinin tanınmasını istiyor. Kürtler ana dilinde eğitim istiyor. Kürtler anayasal güvence istiyor. Kürtler yerel demokrasi istiyor. Kürtler eşit yurttaşlık istiyor. Kürtlerin talebi ayrılık değil, ortaklıktır, inkar değil, tanınmadır, lütuf değil, haktır. Kürtler yönetime ortak olmak istiyor. Kürtler artık devletle münazara değil müzakere yapmak istiyor. Şimdi sıra barış yasalarında, şimdi sıra hukuki güvencede, şimdi sıra devlette ve iktidardadır. Artık sözden yasaya, temenniden güvenceye, vaatten eyleme geçme zamanıdır. Cezaevindekiler artık özgür olmalıdır. Figenler, Selahattinler, Leylalar, Ayşeler ve binlerce tutsak özgür olmalı. Dağdakiler demokratik siyasete katılabilmeli. Sürgündekiler evlerine dönebilmelidir. Demokratik siyasete katılabilmelidir. Halkın iradesini gasbeden kayyımlar artık gitmelidir. Öcalan'ın statüsü ve çalışma koşulları yasal düzenleme ile teminat altına alınmalıdır. Öcalan'ın bu meydanda halkıyla buluşmasının önü artık açılmalıdırö dedi.

Bakırhan'ın konuşmanın ardından eski HDP milletvekili Leyla Zana bir konuşma yaptı. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın mesajları okundu.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Politika, Etkinlik, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 20:32:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.