Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır\'da restorasyon çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır'da restorasyon çalışması süren tarihi surlar ile Saint George Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Yardımcısı Yazgı, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden ile merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale'de surlarda ve depremde hasar gören Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.
Diyarbakır surlarında 33 noktada restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Yazgı, kentin kendileri için önemli olduğunu, güzel çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.
Yazgı, "Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Halis Bilden, kültür varlıkları konusunda en ehil isimlerden biridir. Kültür turizmini Türkiye'de en iyi getirebileceğimiz nokta aslında Diyarbakır'dır. Diyarbakır'ın kültür sanat hayatının içerisinde olmasını sağlayacağız." dedi.
Kentin turizmde hak ettiği seviyeye ulaşması için Bakanlık olarak ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Yazgı, bununla ilgili projeleri masaya yatırdıklarını aktardı.
Diyarbakır Surları Projesi'ne destek vereceklerini ifade eden Yazgı, şöyle konuştu:
"Belediye başkan adayımız sadece merkezin projeleriyle değil, tüm ilçelerdeki özellikle turizm alanındaki projelere öncelik vermiş. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü bir şehir ilçeleriyle birlikte ancak ayağa kalkabilir. Yatak kapasitesini arttırmakla birlikte aynı zamanda gecelik konaklamayı da arttırmak zorundayız. Bu Diyarbakır için inanılmaz bir avantaj sağlar. Kültür yolu festivallerimizin daha geniş kitlelere ulaşabileceği bir çalışmanın içerisindeyiz. Diyarbakır'ın bizim için en önemli şeyi, turizmde hak ettiği yeri bulmasıdır."
Bilden de Diyarbakır'da çeşitli dönemlerden günümüze kadar ulaşan çok sayıda kültür varlığının olduğunu söyledi.
Diyarbakır surlarının yıktırılmış kısımları ile 3 burcunu yeniden yapmayı planladığını aktaran Bilden, şunları kaydetti:
"Tabi 1932 yılında bir vali tarafından surların belli bir kısmı ve 3 de burç yıktırılmış, bunların onarımı ve ihyasıyla ilgili proje hazırladık. Tabi bunların hepsini oluşturduktan sonra da turizm anlamında da Diyarbakır'da bir patlama bekliyoruz. Çünkü terörün olduğu yerde kalkınma da turizm de olmaz. Artık hükümetimiz terörü bitirdi Allah'a şükür, bölgede terör yok. Ciddi bir kalkınma hamlesi başlattı hükümet. Tarihi mekanlarımızı, surların yıktırılan kısımlarını ve 3 burcu da ihya etmeyi ve yeniden yapmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın da ciddi desteğini bekliyoruz."
Son Dakika › Politika › Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır'da restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Torbalı'da iftar Programına katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 'Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, toplumun tüm kesimleri için üzerimize düşen yerel yönetim hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Sizlerin ailesinden olacağız' dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Yaptırımlarının Uygulanması Özel Temsilcisi Büyükelçi David O'Sullıvan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Mecliste gerçekleşen toplantıda, AB'nin yaptırımlar ile ilgili yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi. Oktay, görüşmede, Gazze'deki saldırıyla 30 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail'e yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Torbalı'da halk buluşmasına katıldı. Özel, Torbalı'da yapılan iftar programında konuştu ve Mardin'de yapılan konuşmaya değindi. Ayrıca, İsrail-Filistin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası CHP'yi olağanüstü kurultaya götüreceği iddiaları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, kendisine bağlılığı bilinen partililer ve diğer isimlerle temasını artırarak imza sözleri almaya başladığı belirtiliyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, kurultayı kaybettikten sonra açtığı ofislerde görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da yaptığı konuşmada emeklilerin düşük maaşlarını eleştirerek, Türkiye'deki yoksulluk ve açlık sınırı sorununa dikkat çekti. Erbakan, adaletli paylaşımın milli görüşün temel gereği olduğunu vurguladı ve emeklilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Ayrıca, banka borçlarının artışına ve faiz ekonomisine değindi ve mutabakat metninde yer alan önerilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun Kırıkkale'nin bir sembolü haline geldiğini ve Kırıkkale'nin savunma sanayiinde Ankara ile yarışır bir duruma geldiğini belirtti. Bakan Fidan, Kırıkkale'nin büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yaptığını da vurguladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin kamulaştırılma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, bu kararı kabul etmediğini söyledi. Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye, artık sahada ve masada gösterdiği etkinlikle dünya müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesidir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da açılan 'İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu'nu tanıttı. İyilik İstasyonu, Askıda Fatura gibi bir iyilik hareketi olarak hizmet verecek ve ikinci el eşyaların satışının yanı sıra gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetler de sunacak. İmamoğlu, İyilik İstasyonu'na destek çağrısında bulunarak, İstanbul'un bütün kurum ve kuruluşlarını davet etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?