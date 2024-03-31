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Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünde oy torbası kuyruğu - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünde oy torbası kuyruğu

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.

31.03.2024 22:35
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Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünde oy torbası kuyruğu

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirilen oy torbaları nedeniyle kuyruk oluştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan sayımlar devam ediyor. Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getiriliyor. Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kuruluna girmek üzere bekliyor. Ellerinde oy torbaları olan görevliler, İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünde oy torbası kuyruğu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünde oy torbası kuyruğu - Son Dakika

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