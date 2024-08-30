İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza\'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi

Politika

Eşini ve eşinin arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, İbiza'daki bir süper kulüpte DJ kabininde dans ederken görüntülendi. Coşkulu bir kalabalık kendisini tezahüratlarla destekledi.

Kırmızı elbiseli İşçi Partili Rayner, binlerce parti severin önünde dans ederken kameralara yansıdı. Ünlü DJ FISHER'ın yanında, Gotye'nin remixine dans eden Rayner, müziğin ritmine uyarak zıpladı.

FISHER, gülerek Rayner'a sarıldı ve kulaklıklarını taktı. Avustralyalı DJ, renkli desenli gömleği, güneş gözlüğü ve kova şapkasıyla dikkat çekti. 5.000 kişilik Hi İbiza kulübünde gerçekleşen etkinlikte, giriş ücretleri 100 euro civarındaydı. Beş içeceklik paketler 95 euro'ya satılırken, su şişeleri 11 sterline mal oluyordu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hi İbiza kulübü ve butik otel Pikes etiketlendi. Ancak Rayner'ın adada nerede konakladığı bilinmiyor.

Rayner'ın gece hayatına yabancı olmadığı biliniyor. Geçen yıl Edinburgh Fringe Festivali'nde verdiği bir röportajda, İspanya'da öğleden sonra 4'ten ertesi sabah 6'ya kadar parti yaptığını açıklamıştı.

"Birlikte eğlendiğim kızlar benim yaşımın yarısıydı. Bundan gurur duydum," diyen Rayner, sadece vodka içtiğini ve kimyasal destek almadığını belirtti. "Müziğe, atmosfere uyum sağlamalısınız. Anın içinde olmalısınız," diye ekledi.

Bu olay, siyasetçilerin özel hayatları ve kamusal imajları arasındaki dengeyi tartışmaya açtı. Bazı çevreler Rayner'ın davranışını eleştirirken, diğerleri onun samimi ve gerçekçi tutumunu takdir etti. Sosyal medyada konu hakkında yoğun tartışmalar yaşandı.