DMM'den Dezenformasyon Açıklaması - Son Dakika
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Politika

DMM'den Dezenformasyon Açıklaması

DMM, MEB'in 5.9 milyar lira aktarım iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

03.10.2024 22:47
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarikat ve cemaat vakıflarına, bütçesinden 5 milyar 895 milyon 926 bin lira aktardı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, temmuz ayında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler" kapsamında 5 milyar 895 milyon 926 bin lira ödenek tahsis edildiğinin görüldüğü; bu tutarın, "tarikat ve cemaat vakıflarına aktarılan kaynak" olarak manipüle edilerek servis edildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Haberlerde geçen "protokol imzalanarak kaynak aktarıldı" şeklindeki iddiaların dezenformasyon olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"STK'lar ile yapılan herhangi bir protokolde kaynak aktarımı söz konusu değildir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamındaki 5 milyar 895 milyon 926 bin liradan, 31 milyon 727 bin lira Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim programına ait 'eğitim işbirlikleri' faaliyetleri kapsamında dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu); 364 bin lira Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 'ortaöğretim' programına ait 'Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri' faaliyetleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu aidat ödemelerine; 161 milyon 835 bin lira, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'yönetim ve destek' programına ait 'genel destek hizmetleri' faaliyetleri kapsamında memurların öğle yemeği giderlerine; 5 milyar 702 milyon lira ise Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Türkiye Maarif Vakfı Desteği faaliyetine ödenek olarak tahsis edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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