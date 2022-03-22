Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Furkan Vakfı, nevruz öncesi FETÖ bileşeni olduğunu deklare mi etti" - Son Dakika
Üye Girişi

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Furkan Vakfı, nevruz öncesi FETÖ bileşeni olduğunu deklare mi etti"

22.03.2022 15:46
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Furkan Vakfı, nevruz öncesi FETÖ bileşeni olduğunu deklare mi etti"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Furkan Vakfı'nın bilerek ve isteyerek kışkırtıcı tavırlarda bulunduğunu ve bunu da din üzerinden yaptığını belirterek, "Furkan Vakfı, nevruz öncesi FETÖ bileşeni olduğunu deklare mi etti?

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Furkan Vakfı'nın bilerek ve isteyerek kışkırtıcı tavırlarda bulunduğunu ve bunu da din üzerinden yaptığını belirterek, "Furkan Vakfı, nevruz öncesi FETÖ bileşeni olduğunu deklare mi etti?" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Alparslan Kuytul'un son aylardaki tavırlarına değinerek kaostan beslenen bir yapısının olduğunu ve FETÖ gibi devlete karşı olan yapıların bileşeni gibi davranma gayreti olduğunu ifade etti. Palabıyık, "Alparslan Kuytul özellikle 15 Temmuz öncesi ve sonrasında çeşitli demeçler verdi ve bu demeçler aslında onun ne düşündüğünü de özetliyordu. 1 Temmuz 2016'da 'Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır', 15 Temmuz 2016'da 'darbe yapılmış, Müslümanlar için hayırlısı olsun', 22 Temmuz 2016'da 'darbe tiyatrodur', 30 Ağustos 2017'de 'FETÖ'den tutuklananlar için iyimser konuştu', 14 Kasım 2017'de 'bylock kullananlara dair iyimser cümleler kurdu', 30 Kasım 2020'de 'Fetullah Gülen'in 15 Temmuz hakkında söylemek istediklerini dinlerdim' ve Cumhurbaşkanımız için ise 'hesabını vereceksin' cümlelerini kurdu. Bu ifadeler Kuytul ve Furkan Vakfı'nın gayelerini anlamak için açık ve nettir. Çünkü Kuytul ve çevresindekiler, özellikle FETÖ sürecinden sonra FETÖ'yü suçlamış sonrasında ise 'muhalif olduğumuz için devlet üzerimize geliyor' demişti. Yani vakıf, zamana ve olaylara göre tavrını değiştirmiştir. Ayrıca Furkan Vakfı ve FETÖ gibi yapılar kaostan beslenir, düzenin bozulması için gayret sarf ederler ve ancak bu şekilde ayakta kalabilirler. Onlara göre Ebu Hanife gibi davranmak gerekir ama onların Ebu Hanife'nin hayatını ve maksadını bilmediklerinden eminim. Çünkü düzenli olarak yaptıkları eylemleri İslam kavramı altında analiz etmeye çalışıyorlar ve yalan bilgilerle insanları etkilemeye çalışıyorlar. Yarın bir gün Kuytul, rüya gördüm, ben Mesih'im de diyebilir. Bu tür yöntemler FETÖ için geçerlidir ve Furkan Vakfı, yaptıklarıyla FETÖ'nün boşluğunu doldurmaya aday gibi davranmaktadır. Bu tavrın ise nevruz öncesi olması dikkat çekicidir. Çünkü polisler nevruz için önlem alırken Furkan Vakfı aniden eylem girişiminde bulunmuştur" dedi.

"Furkan Vakfı, AK Parti'den rahatsız ve güç kaybettiği söylentisini paylaşıyor"

Furkan Vakfı ve yöneticilerinin AK Parti'den rahatsız olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, "Alparslan Kuytul ve yanındakiler AK Parti'den oldukça rahatsızlar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın güç kaybetmesini merakla bekleyen bir tavır içindeler. 1 Temmuz'da söyledikleri de aslında bu tavrın kanıtıdır. Bu tür örgütlü yapılanmaların en önemli niteliği ise taklittir. Furkan Vakfı'nın, FETÖ taklidi ile ilerlediği ve süreçleri baltalamak için İslam şemsiyesini kullandığı gayet açıktır. Örgütlü yapıların kaostan beslendiğini biliyoruz, Furkan Vakfı da Adana'da düzenin tesis edilmesinden yana asla olmaz. Çünkü FETÖ sonrası gündeme gelebilmek için kaos olaylarının olması vakıf için önemli bir çıkış yoludur. Kaosun varlığı aynı zamanda Furkan Vakfı ve yöneticilerinin de varlığına eşdeğerdir. Bu tür yapılar, iktidar üzerinden okuma yaparlar ve amaçları arasında istemedikleri iktidarın bir an evvel güç kaybetmesi vardır. Şu an, AK Parti'nin güç kaybettiğine dair dedikodular bu tür vakıflar ve yapılar aracılığı ile kamuoyuna servis edilmeye çalışılıyor. Sadece iç kamuoyu değil aynı zamanda dış ülkelere de servis edilmeye çalışılmaktadır. Temel amaç, AK Parti'nin güç kaybetmesi söylentisi ile muhalefetin kazanacağına dair tutumu güçlendirmektir. Çünkü bu söylem, AK Parti sonrasına işaret etmektedir. Furkan Vakfı gibi yapılar da, AK Parti sonrasına yöneldiği için iktidar karşıtı bütün odaklarla bir araya gelebilmektedir. Zaten Kuytul'un, FETÖ'cü isimlere konuşmasının temel sebebi de budur. Konuşmasında Gülen süt dökmüş kedi misali 'şunu sormak isterdim' cümlesini kuran Kuytul, Cumhurbaşkanımız için ise anlaşılmadık biçimde sert ifadeler kullanmaktadır. Kanaatime göre bu tavır, Alparslan Kuytul'u anlamak için yeterlidir" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Orantısız güç kullanıldı Kılıçdaroğlu: Orantısız güç kullanıldı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Furkan Vakfı, AK Parti, Bitlis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Furkan Vakfı, nevruz öncesi FETÖ bileşeni olduğunu deklare mi etti' - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Furkan Vakfı, nevruz öncesi FETÖ bileşeni olduğunu deklare mi etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement