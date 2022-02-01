Üye Girişi
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "HDP, üçüncü ittifakı Cumhur İttifakı'na karşı kullanacaktır" - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "HDP, üçüncü ittifakı Cumhur İttifakı'na karşı kullanacaktır"

01.02.2022 16:00
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "HDP, üçüncü ittifakı Cumhur İttifakı'na karşı kullanacaktır"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP'nin bir 'Sol İttifak' kurmaya çalıştığının belirterek, "HDP'nin asıl niyeti, Cumhur İttifakı'na karşı oluşabilecek bloku genişletmektir" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, HDP'nin, CHP ve İYİ Parti'nin yapamadığı sol açılımı pratiğe dökme çabasının Cumhur İttifakı ve AK Parti karşıtı bir girişim olduğunu söyledi. AK Parti'nin de sol açılım gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Palabıyık, "Mevcut siyasal tercih içerisinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak karşımızda beliren tarihsel bloklar karşısında HDP, üçüncü ittifaktan veya sol ittifaktan bahsetmektedir. HDP'nin ısrarla üzerinde durduğu ve bir araya gelmeye çalıştığı EMEP, Halkevleri, Sol Parti, TÖP, TİP ve TKP ve diğer sol bileşenler ile birlikte sol sendikalar, HDP'nin ikna yapıları arasında yer almaktadır. Hatta EMEP lideri Ercüment Akdeniz, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Sol Parti'li Önder İşleyen gibi isimler HDP'ye sıcak bakarken; TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise HDP'siz sol ittifaka vurgu yapmış, Demirtaş'ın bazı ifadelerinden rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Söylemlerin yumuşatılması muhtemelen TKP'yi de HDP'nin başlattığı ve birleştirmeye çalıştığı sol ittifak ya da üçüncü ittifaka eklemleyebilir. HDP, her ne kadar 'sözde demokratik düzlem içinde bu ilişkiler devam edecek' bağlamını savunsa da, Sol İttifak'ı otoriterleştirme mücadelesi vermektedir" ifadelerini kullandı.

"HDP, Millet İttifakı ortağı olarak solu PKK'ya tabi kılma derdinde"

HDP'nin Türkiye'deki sol kesimin hamisi olma derdinde olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, "Bununla da yetinmeyen HDP, CHP ile birlikte hareket ediyor. Görünen o ki, birçok Alevi derneğini de saflarına katmayı istiyor. Böylece gücünü perçinleyecek ve Millet İttifakı'na diz çöktürebilme şansına sahip olacaktır. Hedef, Sol İttifak ile yapılmak istenen parçalanmış sosyalist, komünist veya birbirine yakın yapılanmaları bir araya getirmek, Alevi derneklerini ve sendikaları da sürece dahil etmek ve LGBT gibi oluşumlara öncülük edebilmektir. Aslında buraya kadar yazdıklarımız politik açıdan anlaşılabilirdir, çünkü demokrasinin gereği olarak siyasal arenalardaki bu tür bloklar rekabeti arttıracaktır. Lakin HDP'nin, sol ittifak ile yapmaya çalıştığı açılım sadece solu bir araya getirmek değil, ittifakı ve solu PKK'ya tabi kılmaktır. Sol İttifak'ın bileşeni olan HDP'nin asıl niyeti Cumhur İttifakı'na karşı oluşabilecek bloku genişletmektir. Böylece AK Parti'ye sempati duyan kesimleri de Sol İttifak'ın bir parçası yapmaya çalışacaktır. Elbette Sol İttifak'ın en büyük bileşeni HDP'nin temel argümanları arasında PKK'nın siyasal alanını genişletmek ve eski gücüne kavuşturma çabası olacaktır. Aslında Alevi derneklerinin, LGBT'nin ve anarşist olmayan solun çıkarları arasında PKK ile bir yakınlaşma yoktur, lakin HDP'nin şimdilik saklayacağı kirli yüzü, PKK'yı masanın altına saklamak olacaktır" dedi. - BİTLİS

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Cumhur İttifakı, Bitlis, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'HDP, üçüncü ittifakı Cumhur İttifakı'na karşı kullanacaktır' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:09:30. #1.13#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Adem Palabıyık: "HDP, üçüncü ittifakı Cumhur İttifakı'na karşı kullanacaktır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement