Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, 'HDP ile birlikteyiz' mesajı vermek için Diyarbakır'a gitti" - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun 'HDP ile birlikteyiz' mesajı vermek için Diyarbakır'a gittiğini belirterek, "Diyarbakır anneleri ve Diyarbakır, Kılıçdaroğlu'na helallik vermemelidir" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinin CHP için aslında hiçbir anlam taşımadığını ve HDP'ye hoş görünme gayreti olduğunu ifade etti. Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, görünür olmanın moda olduğu toplumsal alanda sadece daha popüler olabilmek için Diyarbakır'a gitti. Asıl maksat Kürt olgusallığı ile alakalı olarak bir adım atmak değil, aksine 'HDP ile birlikteyiz' mesajı vermektir. Üçüncü yılını dolduran Diyarbakır anneleri hareketinin başladığı günden itibaren hiçbir olumlu tavır sergilemeyen Kılıçdaroğlu, helallik tartışmasını tamamen manipülasyon edebilmek için süreci başlattı. Özellikle 'Doğu Masası' çalışmasında, bölgedeki aşiretleri kazanmaya çalışan CHP'nin, HDP ile birlikte AK Parti karşısındaki ittifakı daha da güçlendirmek için hareket ettiği biliniyor. Aşiretlerin çoğu HDP'ye geçmek istemedikleri için CHP, aşiret liderleri ile birlikte görünme gayreti sergiliyor. CHP için Kürtlerin bir önemi yok, çünkü tarihsel arka plan bu gerçeği bize özetliyor. Anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu popüler bir aday olma derdinde, çünkü İmamoğlu'nun adaylık tercihine sıcak bakmıyor ve adaylığını daha da güçlendirmek için Diyarbakır ziyareti gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'leştiriyor fakat CHP tabanı rahatsız"

HDP'nin 28 Şubat günü masada olmamasının HDP'li yöneticileri rahatsız ettiğini sözlerine ekleyen Palabıyık, "HDP, 28 Şubat günü altı benzemez partinin toplantısına davet edilmedi. Elbette bunun sebebinin İyi Parti olduğu herkes tarafından biliniyor. İyi Parti'nin seçmen tabanına aykırı bir mesaj verilmek istenmedi. Fakat kendisini ittifakın adayı olarak lanse eden Kılıçdaroğlu, durumu düzeltmek için Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirme kararı aldı ve ziyareti 28 Şubat sonrasına erteledi. Elbette bu tavır bilinçli bir bağlama sahip, çünkü Kılıçdaroğlu her iki masaya da davet edemediği HDP'yi, kendisi için kaybetmek istemiyor. Aslında CHP seçmeninin de mevcut süreçten rahatsız olduğu aşikarlaşıyor. Çünkü CHP içindeki Kemalist kanat, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi HDP'leştirdiğini ileri sürmeye başladı. PKK'ya yakınlaşma birçok CHP seçmenini rahatsız ediyor. HDP ise bundan rahatsız değil çünkü HDP'nin tek derdi, bölgede AK Parti'nin oylarının düşmesini sağlamaktır. HDP için CHP çok da önemli değil" dedi. - BİTLİS