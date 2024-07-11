Doğan Bekin: Gazze'de benzer bir soykırım acımasızca devam ediyor

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ruanda ve Srebrenitsa'da gerçekleşen soykırımların unutulmaya yüz tuttuğu için bugün Gazze'de benzer bir soykırımın acımasızca devam ettiğini belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 11 Temmuz 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybedenleri andı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü hatırlatan Bekin, Ruanda ve Srebrenitsa'da gerçekleşen soykırımların unutulmaya yüz tuttuğu bugün Gazze'de benzer bir soykırımın acımasızca devam ettiğini vurguladı.

Ruanda'da 1994 yılındaki soykırımda 100 gün içerisinde yaklaşık 800 bin kişinin Hutular tarafından katledildiğini; bir yıl sonra da Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam olduğunu hatırlatan Bekin, Srebrenitsa'daki katliamın, Lahey Adalet Divanı tarafından ancak 26 Şubat 2007'de "soykırım" olarak tanımlanabildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından hazırlanan Srebrenitsa katliamının "soykırım" olarak tanımlanmasını öngören tasarının 2015'te Rusya tarafından veto edildiğine dikkati çeken Bekin, şöyle konuştu:

"BMGK'de başat oynayan beş ülkeden olan Rusya'nın, eski Sovyetler Birliği'nin ideologlarının algı politikasıyla örtüşen bir yaklaşımla hareket etmesi, Balkanlarda farklı kültürlerin özgün birliktelik anlayışını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım niteliğindeydi. Boşnak Müslümanlar, 2015'te Rusya tarafından veto edilen karar taslağı ile yeniden tahkim edilmeye çalışılan Karşıt Ortodoks Cephesi gölgesinde, gerginliklerin azaltılması ve ilişkilerin düzeltilmesi yönünde zor bir süreçle karşı karşıya bırakılmıştır. Balkanlarda, sorunlar girdabına sürüklenmeye çalışılan Boşnakların, çalkantılı bir ortamda yeniden barış ve güvenlik içerisinde diğer kültürlerle bir arada var olma ve yaşama haklarını muhafaza etme yolunda daha ihtiyatlı ve emin adımlar atmaları gerekecektir."

Eski Başbakanlardan ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın, Bosna Savaşı sırasında Müslümanlara yardım elini uzattığını anımsatan Bekin, "Zor ve dolambaçlı yollardan geçilerek adeta pamuk ipliğine bağlı oluşturulan ve bıçak sırtında ilerleyen barış sürecinin devamı için Türkiye'ye her zamankinden daha büyük görevler düşmektedir." dedi.