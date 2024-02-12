Doğan Bekin: Mısır\'ın Refah\'taki Duruşu Hayati Öneme Haizdir

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mısır'ın Refah'taki son gelişmeler karşısında Camp David Anlaşması'nın askıya alınabileceğini ve bunun vahim sonuçlar doğuracağını vurgulamasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Mısır'ın sağlam duruş ortaya koyması Gazze Şeridi'nin geleceği açısından hayati öneme haiz." dedi.
Bekin, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin, "Siyonist İsrail, Filistinli mültecilerin son sığınağı olan Refah'ı bombalayarak Mısır'a geçişlerini sağlamaya çalışmaktadır. Batılı liderler ise bu duruma tepkisiz kalarak bir bakıma Netanyahu'ya üstü örtülü destek verme yolunu seçmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.
Devam eden bombalama ve muhtemel kara saldırısının ortaya çıkaracağı vahim sonuçların başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun itibarsızlığının tescili niteliğinde olacağını söyleyen Bekin, "Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki sivillerin tahliyesi için orduya emir veren Siyonist Netanyahu'nun asıl amacı ekonomik darboğaz içerisinde olan Mısır yönetimini ikna yoluna giderek, Refah kentine sığınan bir milyonu aşkın Filistinli mültecinin Mısır tarafından kabul edilmesini sağlamaya yöneliktir." diye konuştu.
Mısır'ın Refah'taki son gelişmeler karşısında Camp David Anlaşması'nın askıya alınabileceğini ve bunun vahim sonuçlar doğuracağını vurgulamasının büyük önem taşıdığını kaydeden Bekin, "Mısır'ın sağlam duruş ortaya koyması Gazze Şeridi'nin geleceği açısından hayati öneme haizdir. Siyonist soykırımcı Netanyahu'nun Refah'a girmesi durumunda bölgesel gerilim daha da artacak ve asrın felaketi kaçınılmaz olacaktır." yorumunu yaptı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Son Dakika › Politika › Doğan Bekin: Mısır'ın Refah'taki Duruşu Hayati Öneme Haizdir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?