Doğan Bekin: Mısır'ın Refah'taki Duruşu Hayati Öneme Haizdir - Son Dakika
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Politika

Doğan Bekin: Mısır'ın Refah'taki Duruşu Hayati Öneme Haizdir

Doğan Bekin: Mısır\'ın Refah\'taki Duruşu Hayati Öneme Haizdir

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mısır'ın Refah'taki son gelişmeler karşısında Camp David Anlaşması'nın askıya alınabileceğini ve bunun vahim sonuçlar doğuracağını vurgulamasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bekin, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıları eleştirerek, Batılı liderlerin tepkisiz kalmasını Netanyahu'ya destek verme olarak yorumladı. Bekin, Mısır'ın sağlam duruş ortaya koymasının Gazze Şeridi'nin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti ve Siyonist Netanyahu'nun Refah'a girmesi durumunda bölgesel gerilimin artacağını ve felaketin kaçınılmaz olacağını söyledi.

12.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mısır'ın Refah'taki son gelişmeler karşısında Camp David Anlaşması'nın askıya alınabileceğini ve bunun vahim sonuçlar doğuracağını vurgulamasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Mısır'ın sağlam duruş ortaya koyması Gazze Şeridi'nin geleceği açısından hayati öneme haiz." dedi.

Bekin, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin, "Siyonist İsrail, Filistinli mültecilerin son sığınağı olan Refah'ı bombalayarak Mısır'a geçişlerini sağlamaya çalışmaktadır. Batılı liderler ise bu duruma tepkisiz kalarak bir bakıma Netanyahu'ya üstü örtülü destek verme yolunu seçmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden bombalama ve muhtemel kara saldırısının ortaya çıkaracağı vahim sonuçların başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun itibarsızlığının tescili niteliğinde olacağını söyleyen Bekin, "Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki sivillerin tahliyesi için orduya emir veren Siyonist Netanyahu'nun asıl amacı ekonomik darboğaz içerisinde olan Mısır yönetimini ikna yoluna giderek, Refah kentine sığınan bir milyonu aşkın Filistinli mültecinin Mısır tarafından kabul edilmesini sağlamaya yöneliktir." diye konuştu.

Mısır'ın Refah'taki son gelişmeler karşısında Camp David Anlaşması'nın askıya alınabileceğini ve bunun vahim sonuçlar doğuracağını vurgulamasının büyük önem taşıdığını kaydeden Bekin, "Mısır'ın sağlam duruş ortaya koyması Gazze Şeridi'nin geleceği açısından hayati öneme haizdir. Siyonist soykırımcı Netanyahu'nun Refah'a girmesi durumunda bölgesel gerilim daha da artacak ve asrın felaketi kaçınılmaz olacaktır." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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