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Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, deprem sonrası yeniden imar çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, deprem sonrası yeniden imar çalışmalarını sürdürüyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçenin yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Zelyurt, zemin kaymaları ve yapı rezerv alanı gibi sorunlar için Ankara'da temaslarda bulundu ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, deprem sonrası yeniden imar çalışmalarını sürdürüyor
28.12.2023 - 13:07,  Güncelleme: 13:18
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Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçenin yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in ayağa kaldırılması için çalışmaları aralıksız sürüyor. Doğanşehir'in yeniden imarı ve ihyası için gece gündüz demeden çalışan Başkan Zelyurt, ilçedeki zemin kaymalarından dolayı oluşan imar merkezli sorunlar ile sur alanı içindeki yapı rezerv alanın son durumu, eski devlet hastane yerinin tescili, Güzelköy Mahallesi'ndeki arsalar ve köy evleri konuları için Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, Yapı İşleri Genel Müdürü ve İlgili Daire başkanlıklarını ziyaret eden Başkan Zelyurt, Doğanşehir'in yeniden imarı ve ihyası için çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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