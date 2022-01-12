Doğu Perinçek'ten yeni iddia: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak! - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken, seçimlere giderken kaos yaşanacağını sokakların karışacağını ileri sürdü.

"KAZAKİSTAN KENDİ 15 TEMMUZ'UNU YAŞIYOR"

Kazakistan'da yaşananlara değinen Perinçek, "Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri" diye konuştu.Perinçek şöyle devam etti:

"Birinci çıkartacağımız ders bunlar ABD'nin kullandığı terör örgütleridir ve bunlar Türklüğe karşı silah çekmişlerdir. Dünya çapındaki saflaşmada Rusya ve Çin Türkiye'nin ve Türk devletlerinin yanında cephe tutuyorlar. Bu cepheleşmeyi bizim çok iyi anlamamız lazım. Karadeniz'de Ukrayna'nın bütün yüzü ortaya çıktı. Kazakistan'daki terör örgütleri Ukrayna'da karargah kurmuş. Oraya kaçıyorlar."

"ABD'NİN HEDEFİ TÜRKİYE"

Perinçek iddialarını şöyle sürdürdü:

"Üçüncü ders. Bu işler silahla çözülüyor. FETÖ darbesi silahla bastırıldı. PKK da silahla temizleniyor. Kazakistan'da da silahla çözüldü. Afganistan'da da silahla çözüldü. ABD temizlendikçe Türkiye rahatlıyor. Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye. ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı."