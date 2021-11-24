Doların yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Türk ekonomisi önceki gün doların yükselmesi nedeniyle hareketli günler yaşadı. Bu gelişmelerin ardından devlet erkanının duruma nasıl tepki vereceği de merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturmak için mücadele ettiklerini belirterek, Türkiye için kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceklerini kaydetti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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