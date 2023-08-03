Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmekle suçlanıyor - Son Dakika
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Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmekle suçlanıyor

03.08.2023 14:24

Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı suçlamalarıyla ilgili olarak bugün yetkililere teslim olup federal mahkemeye çıkacak. Trump'ın hukuki süreçten geçmesi ve masumiyetini kabul etmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı özel yetkili danışmanı Jack Smith'in sunduğu suçlama, Trump'a Capitol saldırısı öncesi başkanlık seçimini geri alma çabalarıyla ilgili olarak dört ağır suçlama yöneltiyor. Trump, altı ortak suçlu ile birlikte plan yaptığı iddia edilen isimler olarak dava dosyasında yer alıyor. Bu davada Trump'a yöneltilen suçlamalar yıllar sürecek bir hapis cezasına yol açabilir.

Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı suçlamalarıyla ilgili olarak bugün yetkililere teslim olupfederal mahkemeye çıkacak.

Seçim sonuçlarını tersine çevirmekle suçlanan Donald Trump bugün mahkemeye çıkacak

Trump'ın hukuki süreçten geçmesi, resmi olarak gözaltına alınması ve bir hakim karşısında masumiyetini kabul etmesi bekleniyor. Ardından 2024 yılında Beyaz Saray'a geri dönmeye çalışırken kampanya yoluna devam edebilecek.

Adalet Bakanlığı özel yetkili danışmanı Jack Smith'in Salı günü sunduğu suçlama, Trump'a 6 Ocak 2021'deki Capitol saldırısı öncesi başkanlık seçimini geri alma çabalarıyla ilgili olarak dört ağır suçlama yöneltiyor. Bu suçlamalar arasında ABD hükümetini dolandırmaya teşebbüs ve resmi bir işlemi engellemeye teşebbüs de bulunuyor. Eğer suçlu bulunursa, bu suçlamalar yıllar sürecek bir hapis cezasına yol açabilir.

Trump, bu davada tek suçlanan kişi olmasına rağmen, altı ortak suçlu - çoğunlukla avukatlar - ile birlikte plan yaptığı iddia edilen isimler olarak dava dosyasında yer alıyor. Bu plan, Joe Biden tarafından kazanılan yedi çekişmeli eyalette sahte seçmenleri federal hükümete yanıltıcı belgeler sunmak amacıyla işe koşmakla ilgili.

Dava dosyası, Trump ve müttefiklerinin, Smith'in "ABD hükümetinin temel işlevine yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdiği şekilde, seçim sonuçları hakkında seçimi kaybettiği tarihten bu yana iki ay boyunca sürekli olarak yalan söylediğini ve başkan yardımcısı Mike Pence ile eyalet seçim yetkililerine gücüne sarılmak için eylem almaya baskı yaptığını belgeliyor.

Bu, son altı ay içinde Trump'a karşı açılan üçüncü ceza davasıdır. New York'ta 2016 başkanlık kampanyası sırasında bir porno oyuncusuna sessizlik parası ödemesi iddiasıyla sahte iş kayıtları düzenlemekle suçlandı. Smith'in ofisi, Palm Beach malikanesi Mar-a-Lago'da sınıflandırılmış belgeleri yasa dışı olarak elinde tutmakla ve hükümetin iadesini talep etmesini reddetmekle suçladığı 40 ağır suçlamayla da ona dava açtı. İki davada da masumiyetini kabul etti ve gelecek yıl için duruşmaları planlandı.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
abdullah.teymur@sondakika.com
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