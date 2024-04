Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasında para cezasını ödeyerek mal varlıklarına el konulmasını engelledi

Politika

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 175 milyon dolarlık para cezasını ödeyerek mal varlıklarına el konulmasını engelledi.

ABD'nin eski Başkanı ve iş adamı Donald Trump, suçlu bulunduğu sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı para cezasını ödedi. Trump, New York Temyiz Mahkemesi tarafından 175 milyon dolara indirilen para cezasını ödeyerek mal varlıklarına el konulmasını önledi. Trump'ın avukatı Alina Habba yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, söz verdiği gibi kefaleti ödedi. Temyizde haklarını savunmayı ve bu adaletsiz kararın bozulmasını sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce bu konuda hiç uygulanmamış bir yasayı kullanan "yolsuz bir yargıç ve başsavcının" kararıyla başarısız ve oldukça sorunlu New York eyaletine cezayı ödediğini söyledi.

Sivil dolandırıcılık davası

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, Trump Organization şirketi ile bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek, mal varlıklarının değerini yüksek göstermekle suçlanmıştı. Dava sonucunda Trump ve şirketinde yönetici olarak çalışan oğulları Donald Jr. Trump ile Eric Trump'a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti. Mahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump'ın ödeyeceği toplam miktar 464 milyon dolara ulaşmıştı. Mahkeme ayrıca Trump'ın 3 yıl, oğullarının da ikişer yıl New York'taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmasını ve bankalardan kredi almasını yasaklamıştı.

Para cezası indirilmişti

New York Temyiz Mahkemesi 25 Mart'ta Trump'ın çarptırıldığı 464 milyon dolarlık para cezasını 175 milyon dolara indirmiş, cezayı ödemesi için 10 gün daha süre vermişti. Mahkeme, Trump ve oğullarının New York'taki bir şirkette çalışmasını ya da yönetici olarak görev yapmasını yasaklayan ve New York'taki kredi kuruluşlarından kredi almasını engelleyen kararı da durdurmuştu.

Cezanın 100 milyon dolara indirilmesini talep edilmişti

Trump'ın avukatları tarafından 19 Mart'ta New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 464 milyon dolarlık tazminat cezasının tamamını teminat altına almanın mümkün olmadığı belirtilmiş, cezanın 100 milyon dolar olarak belirlenmesi talep edilmişti. Avukatlar, tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığını ifade etmişti. - NEW YORK