Trump ve şirketlerine 355 milyon dolarlık ödeme cezası

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna istenen fiyat dudak uçuklattı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu, 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira ödedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Bunun adı soygun'', ''Bu dolandırıcılık'' gibi yorumlar yaptı.