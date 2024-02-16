Trump ve şirketlerine 355 milyon dolarlık ödeme cezası - Son Dakika
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Politika

Trump ve şirketlerine 355 milyon dolarlık ödeme cezası

Trump ve şirketlerine 355 milyon dolarlık ödeme cezası

New York'taki sivil dolandırıcılık davasında, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve şirketlerinin yaklaşık 355 milyon dolar ödemesine hükmedildi.

16.02.2024 23:50  Güncelleme: 23:52
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New York'taki sivil dolandırıcılık davasında, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve şirketlerinin yaklaşık 355 milyon dolar ödemesine hükmedildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trump ve şirketlerine 355 milyon dolarlık ödeme cezası - Son Dakika
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