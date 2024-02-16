Trump ve şirketlerine 355 milyon dolarlık ödeme cezası

New York'taki sivil dolandırıcılık davasında, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve şirketlerinin yaklaşık 355 milyon dolar ödemesine hükmedildi. - NEW YORK
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New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada eski ABD Başkanı Donald Trump'a 354,9 milyon dolar para cezası kesildi. Trump, mahkeme kararına itiraz etme hakkını kullanabileceği belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği 3'üncü döneminde kente kazandırmayı planladığı projeleri, 2024-2029 Vizyon Toplantısı'nda açıkladı. Şahin, Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ'ın yapımının tamamlanmasıyla Gazi şehirlilerin, büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.
Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en sert muhalefet eden ve tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Almanya'da 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Yulia Navalni, ölüm haberinin doğrulanması halinde Putin ve yakın çevresinin bunun sonucuna katlanacağını söyledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu, 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira ödedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Bunun adı soygun'', ''Bu dolandırıcılık'' gibi yorumlar yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, ''Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı'' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.
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