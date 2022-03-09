DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti

09.03.2022 10:48
DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti

Demokrat Parti (DP), Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna, İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demokrat Parti (DP), Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna, İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demokrat Parti Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna görevinden istifa etti. Sosyal Medya hesabından bir açıklama yapan Öztuna, görevinden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini ifade etti. Demokrat Parti İlçe Başkanı Bülent Öztuna ve kongre delegeleri son olarak Demokrat Parti'nin Pazar günü (DP) 14. Olağan Büyük Kongresi Ankara Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildiği kongreye toplu halde katılım sağladılar. - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Demokrat Parti, Bandırma, Hisarcık, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:55:29. #1.11#
SON DAKİKA: DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement