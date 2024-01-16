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DP Buldan İlçe Yönetimi 24 Saat İçinde Görevden Alındı - Son Dakika
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DP Buldan İlçe Yönetimi 24 Saat İçinde Görevden Alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan genel kurulda seçilen Demokrat Parti (DP) ilçe yönetimi, 24 saat sonra görevden alındı. Görevden alınma sebebi, ilçe başkanının başka bir siyasi partiye yakınlık göstermesi olarak açıklandı. DP İl Başkanı, siyasi etik kurallarına uygun olmayan bu davranışı kabul etmediklerini belirterek, ilçe teşkilatını görevden aldıklarını duyurdu. Görevden alınan ilçe teşkilatı, Türk siyasetinin çöplüğünde yerini aldı.

DP Buldan İlçe Yönetimi 24 Saat İçinde Görevden Alındı
16.01.2024 - 17:38,
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Denizli'nin Buldan ilçesinde Pazar günü yapılan genel kurulda göreve seçilen Demokrat Parti (DP) ilçe yönetimi, 24 saat sonra görevden alındı.

DP Buldan ilçe kongresi, Pazar günü yapıldı. İlçe kongresine mevcut başkan DP Buldan İlçe Başkanı Ali Rıza Karatosun, tek liste ile katıldı. İlçe Başkanı Karatosun, kullanılan tüm oyları alarak güven tazeledi. DP Buldan İlçe Teşkilatı seçimin üzerinden 24 saat geçtikten sonra DP İl Başkanı Yıldıray Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından görevden alındı. DP Buldan ilçe teşkilatı, en hızlı görevden alınan teşkilat oldu.

DP Buldan İlçe Başkanı Ali Rıza Karatosun'un ilçedeki başka bir siyasi partiye yakınlık gösterdiğini bu yüzden de il yönetimi olarak görevden aldıklarını anlatan DP İl Başkanı Yıldıray Akıncı, "DP İl Delegesi olarak listede yer alan önceki dönem Buldan İlçe Belediye Başkanı, 31 Mart yerel seçiminde de partimizden Buldan Belediye Başkan Adayı olarak açıklayacağımız Mustafa Gülbay'ın, bir anda 2 gün önce seçildiği partisini ve yönetimini umursamadan, siyasi etiğe de uygun olmayan bir şekilde Buldan İYİ Parti ile görüşme yaptığını ve İYİ Parti'nin Buldan Belediye Başkan Adayı olacağı yönünde duyumlar aldık. Çok üzüldük. Siyaset kesinlikle bu değil. Siyasette de bir adap, saygı olması gerekir. Bu tatsız olayla ilgilerinken DP ilçe teşkilatımızın da Mustafa Gülbay'la birlikte hareket etmeye çalıştıklarına şahit olduk. Biz partimizde bu tür oyunlara, ayak oyunlarına, fırıldaklara karşıyız. DP Türk siyasetinin çimentosu olan çok köklü bir partidir. Bu saygısızlığa oyunlara kesinlikle göz yummayız. İl teşkilatımızın ortak kararıyla DP Buldan ilçe teşkilatını görevden aldık. Küçük, basit oyunlarla ilgilenenleri 24 saat sonra görevden aldık. Yerine ilçede deneyimli siyasetçi arkadaşlarımızdan atama yoluyla ilçe teşkilatını yeniden kuracağız. Görevden aldığımız ilçe teşkilatı da kongreden sonra 24 saat içinde görevden alınan ilçe teşkilatı olarak Türk siyasetinin çöplüğünde yerini aldı. Takdiri Buldan halkımızın vicdanına bırakıyorum" dedi

Ali Rıza Karatosun ise görevden alınmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bugüne değin olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Demokrat Partinin memlekete hizmet etmesi ve eser kazandırması anlamında Buldan Belediye Başkan adayı olarak, İYİ Parti Buldan İlçe teşkilatı ile görüşmelerimizde ortak aday olarak önceki dönem Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan Mustafa Gülbay'ı göstermek istediğimizi Demokrat Parti Denizli İl Başkanlığına bildirdik. Ancak İl Başkanlığı ile yaptığımız görüşmede bunu kabul etmediklerini ve bize istifa etmemiz gerektiği söylendi. Bizler de istifa etmeyeceğimizi, kendilerinin yönetim kurulumuzu görevden almalarını belirttik. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda şahsım ve DP Buldan İlçe yönetimi görevden alındı. Bizler Buldan'ımızın yeniden güzel hizmetler görmesi için Mustafa Gülbay'ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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