 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin'e destek çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin'e destek çağrısı yaptı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Uşak İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'deki katliamlara dikkat çekerek Türk milletinin tarihi sorumluluğunu hatırlattı ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olması gerektiğini vurguladı. Uysal ayrıca hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi ve makul sağ siyasetin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin\'e destek çağrısı yaptı
17.12.2023 - 17:37,
Abone Ol

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Birileri diyebilir ki, 'Filistin bizim milli meselemiz değildir.' Bunu diyen birtakım insanlar var. Ama Türk milletinin kültür ve medeniyet dairesi içerisinde olan insanlar elbette hafızamızda, yüreğimizde buraların tarihi sorumluluğu bu milletin üzerinedir." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Uşak İl Kongresi'nde konuşan Uysal, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Uysal, Filistin'de vicdanları yaralayan katliamların gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birileri diyebilir ki, 'Filistin bizim milli meselemiz değildir.' Bunu diyen birtakım insanlar var. Ama biz Türk milletinin kültür ve medeniyet dairesi içerisinde olan insanlar elbette hafızamızda, yüreğimizde buraların tarihi sorumluluğu bu milletin üzerinedir. Bu sorumluluğu yerine getirebilmemizin yolu, Türkiye'yi güçlü hale getirebilmektir. Türkiye'yi önce kendi insanına refah sunabilen bir ülke, önce kendi insanına refahla beraber güvenliği sunabilen bir ülke, önce kendi insanına refah ve güvenlikle beraber özgürlüğü sunabilen bir ülke haline getirmek mecburiyetindeyiz."

Uysal, konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi.

İnsanların, toplumların ve partilerin hayatında inişler çıkışlar olduğunu dile getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin 27 Mayıs'tan başlayarak muhatap olduğu darbeler, ara dönemler, başka usullerle müdahaleleri de yaşadık. Kendi içimizden seçtiğimiz insanların savrularak oraya buraya, iktidar kapılarına nasıl hizmet ettiğini de gördük. Ona rağmen kurucu irademizin ortaya koyduğu ruha sadakatle bağlı bir şekilde bu milletin 1,5 asırlık modernleşme çizgisi içerisinde ete kemiğe bu merkez sağ düşünceyi, makul sağ siyaseti toplum önünde kuvvetli bir alternatif getiremediğimiz müddetçe bu iktidar bu oyununu oynar. Aman A partisi gelmesin, B'ye verelim. Aman C partisi gelmesin D'ye verelim diyerek oynadığımız bu oyunla Türkiye'nin bir netice alma şansı kalmaz. O açıdan bu kilidi açacak olan bu makul sağ siyaseti yeniden toplum önünde güçlü hale getirebilmektir."

Hiçbir zaman parti olarak çizgilerini bozmadıklarını ifade eden Uysal, "Biz milletin vicdan hizasındayız. İnanmadığımızı söylemeyiz. İnanmadığımızı yapmayız. Bütün bunlara rağmen bu çizgimizi sürdürmeye, milletin kürsülerinden milletin dertlerini anlatmaya sonuna kadar da devam edeceğiz. O açıdan yolumuz, mücadelemiz bu ülkenin sadece kendi insanına değil, bulunduğumuz tüm bu coğrafyalarda huzuru pekiştirecek güçlü bir Türkiye'yi ortaya çıkartabilmek." dedi.

Uysal, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Filistin, Son Dakika

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin'e destek çağrısı yaptı - Son Dakika


16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54
AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu

Son Dakika
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 17:39:16. #1.12#
SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin'e destek çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement