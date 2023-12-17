DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin\'e destek çağrısı yaptı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Birileri diyebilir ki, 'Filistin bizim milli meselemiz değildir.' Bunu diyen birtakım insanlar var. Ama Türk milletinin kültür ve medeniyet dairesi içerisinde olan insanlar elbette hafızamızda, yüreğimizde buraların tarihi sorumluluğu bu milletin üzerinedir." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Uşak İl Kongresi'nde konuşan Uysal, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Uysal, Filistin'de vicdanları yaralayan katliamların gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birileri diyebilir ki, 'Filistin bizim milli meselemiz değildir.' Bunu diyen birtakım insanlar var. Ama biz Türk milletinin kültür ve medeniyet dairesi içerisinde olan insanlar elbette hafızamızda, yüreğimizde buraların tarihi sorumluluğu bu milletin üzerinedir. Bu sorumluluğu yerine getirebilmemizin yolu, Türkiye'yi güçlü hale getirebilmektir. Türkiye'yi önce kendi insanına refah sunabilen bir ülke, önce kendi insanına refahla beraber güvenliği sunabilen bir ülke, önce kendi insanına refah ve güvenlikle beraber özgürlüğü sunabilen bir ülke haline getirmek mecburiyetindeyiz."

Uysal, konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi.

İnsanların, toplumların ve partilerin hayatında inişler çıkışlar olduğunu dile getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin 27 Mayıs'tan başlayarak muhatap olduğu darbeler, ara dönemler, başka usullerle müdahaleleri de yaşadık. Kendi içimizden seçtiğimiz insanların savrularak oraya buraya, iktidar kapılarına nasıl hizmet ettiğini de gördük. Ona rağmen kurucu irademizin ortaya koyduğu ruha sadakatle bağlı bir şekilde bu milletin 1,5 asırlık modernleşme çizgisi içerisinde ete kemiğe bu merkez sağ düşünceyi, makul sağ siyaseti toplum önünde kuvvetli bir alternatif getiremediğimiz müddetçe bu iktidar bu oyununu oynar. Aman A partisi gelmesin, B'ye verelim. Aman C partisi gelmesin D'ye verelim diyerek oynadığımız bu oyunla Türkiye'nin bir netice alma şansı kalmaz. O açıdan bu kilidi açacak olan bu makul sağ siyaseti yeniden toplum önünde güçlü hale getirebilmektir."

Hiçbir zaman parti olarak çizgilerini bozmadıklarını ifade eden Uysal, "Biz milletin vicdan hizasındayız. İnanmadığımızı söylemeyiz. İnanmadığımızı yapmayız. Bütün bunlara rağmen bu çizgimizi sürdürmeye, milletin kürsülerinden milletin dertlerini anlatmaya sonuna kadar da devam edeceğiz. O açıdan yolumuz, mücadelemiz bu ülkenin sadece kendi insanına değil, bulunduğumuz tüm bu coğrafyalarda huzuru pekiştirecek güçlü bir Türkiye'yi ortaya çıkartabilmek." dedi.

Uysal, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.