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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Terörle mücadele herkesin sorumluluğudur - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Terörle mücadele herkesin sorumluluğudur

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, terörün müsamaha ve tereddüt kaldırmayacağı bilinciyle hareket etmenin, siyaset ve sivil toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu belirtti. Uysal, Türk demokrasisinin üzerindeki en büyük gölgenin PKK'nın varlığı olduğunu vurgulayarak, terörle mücadelede kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Terörle mücadele herkesin sorumluluğudur
26.12.2023 - 16:52,
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, terörün müsamaha ve tereddüt kaldırmayacağı bilinciyle hareket etmenin, siyaset ve sivil toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Uysal, yazılı açıklamasında, demokrasilerin en zor sınavının terörle mücadele olduğuna değindi.

Türk demokrasisinin üzerindeki en büyük gölgenin ise PKK'nın varlığı olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"PKK terörü ve teröre kesin olumsuz sınır çizmeyen, PKK ile bağını kesmeyen siyasi uzantıları, bugünkü adıyla DEM Parti, PKK terörüne müsamaha gösteren kimi aydın güruhu ve birtakım STK'ler ülkenin gerçeklerinin gündem olmasına, demokrasi ve hukuk gelişiminin 2 ileri 1 geri yapmasına zemin vermektedir.

Terörün müsamaha ve tereddüt kaldırmayacağı bilinciyle hareket etmek, siyaset ve sivil toplumun her kesiminin sorumluluğudur. Bu vesileyle bir kez daha PKK terör örgütünü, Cumhuriyet'i ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak hezeyanıyla yaşayan diğer terör örgütlerini lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bir kez daha aileleri başta olmak üzere kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitler vermek pahasına terörle mücadele eden ve vatan toprağını korumak için kararlılıkla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yardımcısı olsun."

Kaynak: AA
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