DP'li Altıntaş'tan 2025 Bütçesi Eleştirisi

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 2025 yılı bütçesine ilişkin, "Bu bütçe, bir faiz ve borç ödemesi, rutin maaş ödemelerinden ibarettir. Yatırımı hiç gözükmemektedir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Türkiye'de düşünce özgürlüğü ve eşit yurttaşlık konularının hala büyük bir yara olduğunu öne süren Altıntaş, partisinin insan haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçe görüşmelerinin devam ettiğini anımsatan Altıntaş, "2025 yılı bütçesinin işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, esnafa ve toplumun diğer kesimlere verebileceği hiçbir şey yoktur. Bu bütçe, bir faiz ve borç ödemesi, rutin maaş ödemelerinden ibarettir. Yatırımı hiç gözükmemektedir." ifadelerini kullandı.

Verginin, devleti kuran ve yıkan bir müessese olduğunu anlatan Altıntaş, vergide adalet olmadığı zaman devletin geliri ve gideriyle milletin birlik ve bütünlüğünün sıkıntı yaşayacağını belirtti.

DP'li Altıntaş, 2025 yılı bütçesinin açık vereceğinin görüldüğünü savunarak, "Mevcut gidişata, ekonominin mevcut seyrine ve piyasaya baktığımızda iddialı olarak söylüyorum, 6'ncı aya geldiğimizde bu bütçenin ödenekleri hükümete yetmeyecek, ek bir bütçe talebiyle yeniden parlamentonun önüne kaçınılmaz olarak gelecektir." diye konuştu.