DP'li Altıntaş'tan Açılım Sürecine Tepki

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Hükümetin ve ortaklarının bugün uygulamakta olduğu açılım sürecine ve yapılmak istenen anayasa değişikliğine bu milletin hayrına olmayacağı gerekçesiyle yedi düvele ilan ediyoruz ki karşı çıkacağız." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından Demokrat Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi dışında Meclis'teki tüm siyasi partilerin yeni bir açılım sürecini ifa etmek için kuyruğa girdiğini belirtti.

Bahçeli'nin, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözlerini büyük bir hayret ve ibretle izlediğini kaydeden Altıntaş, "2015'te bittiğini zannettiğimiz çözüm sürecini birtakım dış mihraklardan, güçlerden gelen talimat çerçevesinde yeniden ortaya çıkarmak için el birliğiyle anlaşma yapılmış ve siyasi partiler de belirli şartlar ortaya sürerek veya sürmeksizin bu açılım sürecinin kenarında olacaklarını beyan etmişlerdir. Herkes ağzındaki baklayı çıkarsın, gerçek olarak milletin önüne ne koymak istiyorlarsa getirsinler koysunlar. Geçmişteki tecrübeleri yeniden yaşayarak, aynı suda iki defa yıkanarak, 'Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz' lafına rağmen yeniden aynı sonuçları tekrar ederek sonuç almaya çalışmak akılla bağdaşmaz." diye konuştu.

Anayasa değişikliği Meclis'ten geçse bile referandum sürecinde millete doğru olmadığını anlatacaklarını söyleyen Altıntaş, "Federal devleti düşünmek akıl karı değildir. Bunu kim düşünüyorsa aklından çıkarsın." dedi.

Altıntaş, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa'nın ilk 3 maddesine ilişkin yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin ve ortaklarının bugün uygulamakta olduğu açılım sürecine ve yapılmak istenen anayasa değişikliğine bu milletin hayrına olmayacağı gerekçesiyle yedi düvele ilan ediyoruz ki karşı çıkacağız. Türk milleti parlamentodan geçse bile referanduma götürülecek olan bu anayasanın karşısına kale gibi dikilecek; bayrağını, özgürlüğünü, bağımsızlığını, millet olma hakkını ve hukukunu kendi eliyle koruyarak bu işi yapan siyasetçileri utandıracak diye düşünüyorum."