DSP'den Eğitim Çağrısı

15.04.2026 17:00
Aksakal, silahlı saldırılar sonrası öğretmenlerin grevleri sonlandırıp okula dönmesini istedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okuldaki silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim hayatı daha fazla sekteye uğratılmamalı, grevdeki tüm öğretmenlerimiz derhal sınıflarına, okullarına ve öğrencilerinin yanına dönmelidir." ifadesini kullandı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan acı olayların herkesi derin üzüntüye boğduğunu ve endişeye sevk ettiğini belirtti.

Bu tür hadiselerin sebebi olarak dijital mecralardaki oyun siteleri ya da filmler gibi sıradan gerekçelere dayandırmanın doğru ve yeterli bir tespit olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Aksakal, bu saldırıların arkasında toplumsal bir infial zemini oluşturmak isteyen muhtemel odakların olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünü savundu.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, bir ve iki günlük grev uygulamasına başlayan sendikalara da açık bir çağrıda bulunuyorum. Eğitim hayatı daha fazla sekteye uğratılmamalı, grevdeki tüm öğretmenlerimiz derhal sınıflarına, okullarına ve öğrencilerinin yanına dönmelidir. Silahlı saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
Advertisement
