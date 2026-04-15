DSP'den Eğitim Çağrısı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okuldaki silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim hayatı daha fazla sekteye uğratılmamalı, grevdeki tüm öğretmenlerimiz derhal sınıflarına, okullarına ve öğrencilerinin yanına dönmelidir." ifadesini kullandı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan acı olayların herkesi derin üzüntüye boğduğunu ve endişeye sevk ettiğini belirtti.

Bu tür hadiselerin sebebi olarak dijital mecralardaki oyun siteleri ya da filmler gibi sıradan gerekçelere dayandırmanın doğru ve yeterli bir tespit olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Aksakal, bu saldırıların arkasında toplumsal bir infial zemini oluşturmak isteyen muhtemel odakların olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünü savundu.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, bir ve iki günlük grev uygulamasına başlayan sendikalara da açık bir çağrıda bulunuyorum. Eğitim hayatı daha fazla sekteye uğratılmamalı, grevdeki tüm öğretmenlerimiz derhal sınıflarına, okullarına ve öğrencilerinin yanına dönmelidir. Silahlı saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."