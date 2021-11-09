DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 10 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Aksakal, mesajında, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde olunduğunu belirtti. Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü aktaran Aksakal, "Türk milleti olarak üzerimize yüklediği bu sorumluluğu bizden sonra gelecek nesillere aynı onur, inanç ve kararlılıkla aktaracağız." ifadesini kullandı.

Aksakal, mesajında, şunları kaydetti:

"Bu topraklar üzerinde on bin yıllık geçmişe sahip asil Türk milleti olarak onun izinde yürümekten asla geri durmayacağız. Tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla demokratik, laik Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, özlem ve minnetle yad ediyorum, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."