DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

10.03.2022 13:53
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye, acilen tarımsal üretim ve kalkınma hamlesini başlatmalıdır.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, " Türkiye, acilen tarımsal üretim ve kalkınma hamlesini başlatmalıdır. Ekilebilir tüm alanlar, çiftçilerimize bedelsiz tahsis edilmelidir." dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara yönelik ifadelerini eleştirdi.

Türkiye'de hekim açığının olduğunu savunan Aksakal, "Sağlık Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanına bu konularda detaylı sunum yapmıyor mu? Yakın danışmanları nasıl bilgi veriyor, hakikaten şaşkınlıkla izliyorum." diye konuştu.

Ekonominin kötü olduğunu ve artık yönetilemediğini iddia eden Aksakal, "Türkiye, acilen tarımsal üretim ve kalkınma hamlesini başlatmalıdır. Ekilebilir tüm alanlar, çiftçilerimize bedelsiz tahsis edilmelidir. Gerekirse ilk iki yıl her türlü vergiden de muaf tutulmalıdır. Dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriyken bugün Ukrayna'dan ayçiçeği yağı taşıyan gemilerin yolunu gözler hale gelmek, bizim kanımıza dokunuyor." ifadesini kullandı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında Türkiye'ye yeni bir kıyafet hazırlandığını ileri süren Aksakal, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada Millet İttifakı'nı kurgulayan oyun kurucuların, esasen birinci AK Parti dönemi arayışında olduklarını net bir şekilde görmek mümkündür. Anayasamızın ilk dört maddesindeki hassasiyetleri yeniden tartışma konusu haline getiren, Cumhuriyet'in aşil topuğu olan laiklik ilkesini din ve vicdan özgürlüğü kalıbına sokarak, iğdiş eden bir zihniyetin, bölücü terör örgütü ve siyasi uzantılarının beklentilerini karşılayan birtakım talepleri pervasızca ortaya koyan anlayışın tezahürüne tanık oluyoruz."

Öte yandan DSP'nin 12'nci olağan kurultay çalışmalarını başlattıklarını aktaran Aksakal, "Bu kapsamda, ilçe kongrelerimizi haziran ayının ilk haftasına kadar, il kongrelerimizi de ağustos ayının ilk yarısına kadar gerçekleştirip sonrasında kurultayımızı toplayacağız." bilgisini paylaştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Dsp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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