DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu coğrafyanın kaderini çizen ve belirleyen küresel egemen güçlere karşı Türkiye olarak kararlı ve dik duruşumuzdan en ufak taviz vermeden süreci yönetmeliyiz.

17.12.2024 15:20
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu coğrafyanın kaderini çizen ve belirleyen küresel egemen güçlere karşı Türkiye olarak kararlı ve dik duruşumuzdan en ufak taviz vermeden süreci yönetmeliyiz." dedi.

Aksakal, Meclis'teki basın toplantısında, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından interaktif bir sürecin yaşanmaya başladığını belirtti.

Devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde yapılanlara dikkati çeken Aksakal, "Bu coğrafyanın kaderini çizen ve belirleyen küresel egemen güçlere karşı Türkiye olarak kararlı ve dik duruşumuzdan en ufak taviz vermeden süreci yönetmeliyiz. Öncelikle kaçak Beşşar Esad, Rusya tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkarılmalı ve yaptıklarının hesabı kendisinden mutlaka sorulmalıdır. Aksi taktirde Putin bir suçluya yataklık yapmaktan insanlık önünde sorumlu olacaktır." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/PYD'nin kesin olarak silah bırakması ve elebaşlarının adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Aksakal, "Bu eğer onları yaratan ve kullanan ABD eliyle gerçekleştirilmezse Türkiye gereğini mutlaka yapmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini hatırlatan Aksakal, "Sarf ettiği övgü dolu sözler ve tanımlama sıfatlarının tamamı doğrudur ancak altını çizerek söylüyorum asla samimi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulunurken diğer taraftan da yemin törenine PKK/PYD terör örgütlerinin elebaşlarını davet ettiğini ileri süren Aksakal, "En hafif deyimiyle bu bir samimiyetsizliktir. Bu davetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bugünden bir şey söylemek belki mümkün değildir ancak eğer gerçekleşirse, davet edilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız ya da herhangi bir Türk devlet yetkilisi bu yemin törenine asla katılmamalıdır." görüşünü paylaştı.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Aksakal, "Asgari ücret diyelim ki 40 bin lira oldu. Bu sadece kısa süreli hijyen motivasyonu sağlar ama sorunu çözmez. Hatta enflasyon ve hayat pahalılığı etkisiyle en fazla 2-3 ayda etkisini kaybeder." düşüncesini dile getirdi.

Aksakal, "Herhangi bir meslek grubunda asgari ücretle çalışan kişi en fazla 2 sene asgari ücretli kalabilir" diye bir düzenleme getirilmesini önerdi.

2000 yılından sonra emekli olanlara acilen intibak yasası çıkarılması gerektiğini kaydeden Aksakal, yoksulluk sınırının 72 bin, açlık sınırının 21 bin lira olduğu bir dönemde enflasyon gerekçesiyle alt gelir gruplarının daha fazla ezilmesine fırsat vermemek gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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