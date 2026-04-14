DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

14.04.2026 14:28
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kendileri için vadedilmiş topraklar inancı ve iddiasıyla coğrafyamızı ve bölgemizi kan gölüne çevirenler, bugün 'zararın neresinden dönersek kardır' anlayışıyla bir acil çıkış kapısı arama telaşına düşmüşlerdir. Hepimiz biliyor ve görüyoruz ki Amerika ve İsrail İran'da yenilmiştir." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şehitler Haftası dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnet ve şükranla andı. Önder Aksakal, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a da rahmet diledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Aksakal, "Kendileri için vadedilmiş topraklar inancı ve iddiasıyla coğrafyamızı ve bölgemizi kan gölüne çevirenler, bugün 'zararın neresinden dönersek kardır' anlayışıyla bir acil çıkış kapısı arama telaşına düşmüşlerdir. Hepimiz biliyor ve görüyoruz ki Amerika ve İsrail İran'da yenilmiştir." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösteren Aksakal, "Şanlı Türk ordusunun tarihini okuma fırsatı bulamamış 'soykırım bakanı' olarak bu davranışını, can havliyle klavyesinden dökülen bu talihsiz tanımlamalarını, eli kanlı bir katilin panik içinde bütün tuşlara basma refleksi olarak gördüğümüzü belirtmek isterim." dedi.

ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılan görüşmeleri hatırlatan Aksakal, görüşmelerden uzlaşı çıkmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Aksakal, "Bu bölgedeki halklar sizin bildiğiniz halklardan değildir. Bu devletler üç beş çalı parçasıyla kurulmuş kumru yuvası da değildir. İran'da karşılaştıklarınızı asla aklınızdan çıkarmayın ve hatta Türkiye üzerinde bir hesap yapma talihsizliğine de yeltenmeyin." diye konuştu.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulunun, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için toplanamadığını anımsatan Aksakal, muhalefeti eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara geldiklerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını değiştireceklerine yönelik sözlerine tepki gösteren Aksakal, "Dört yanımız ateş çemberi olmuş, siyonist katil Netanyahu suç ortağı Trump'la birlikte bölgemizi yangın yerine çevirmiş, on binlerce masum insanın kanına girmiş, her tarafı işgal etmeye çalışmakla meşgul, sizin tek derdiniz bir bakanlığın ismini değiştirmek mi olmalı?" ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının üzerinden 45 gün geçtiğini dile getiren Aksakal, Türkiye'nin ekonomisinin yaşanan süreçten etkilendiğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon verilerini eleştiren Aksakal, şöyle konuştu:

"Bugünlerde domates pazarda 100-150 lira, salatalık 90-120 lira, sivri biber 200 liranın üstündedir. Gıda enflasyonu TÜİK'e göre yıllık yüzde 38 civarında görülürken, İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan araştırmalara göre ise yüzde 43 seviyesinde hesaplanıyor. Gıda enflasyonunun bu seviyelerde açıklandığı bir ekonomide genel olarak yıllık enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 30,87 olarak tespit edilmesi gerçekçilikten uzaktır. Bu çarpıklığı görmezden gelemeyiz."

Kaynak: AA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
