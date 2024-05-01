DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Aksakal, emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayarak, toplumun siyasetten uzak tutulma çabalarını reddetti. Ayrıca, 1977 yılında Taksim Meydanı'ndaki kutlamalarda hayatını kaybedenleri de rahmetle andı.

01.05.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, tüm çalışanların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ekonomik düzeni ve insanlık tarihindeki çalışma hayatının kriterlerinin, emek ve sermaye değerleri üzerinden kurgulandığını, bu çerçevede vücut bulduğunu belirtti.

Emeğin en yüce değer olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Önder Aksakal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz siyasetinde, kendilerini 'solcu' olarak tanımlayan bazı siyasi yapılar da dahil 'Günümüzde artık sağ-sol kalmadı' diyenlerin asıl amaçları olan toplumu siyasetten uzak tutma çabalarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Emekçi halkın, emeğinin karşılığını alın teri kurumadan almasını, çokça üretip hakça bölüşmeyi siyasi davası sayan Demokratik Sol Parti olarak, tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramını yürekten kutluyorum."

Aksakal, bu vesileyle 1977 yılında Taksim Meydanı'ndaki kutlamalarda katledilen 34 kişiyi de rahmetle andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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