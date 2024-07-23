Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümünü kutladı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, bugünün, "23 Temmuz 1939'da savaş yerine diplomasi seçilerek ve göndere Fransız bayrağı yerine Türk bayrağı çekilerek gelen zaferin yıl dönümü olduğunu" belirtti.

Önder Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın, ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı günde, Hatay'ın milli birliğimizin ayrılmaz bir parçası olmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ulusal zaferde emeği geçenleri saygı ve rahmetle anıyorum."