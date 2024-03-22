DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Zonguldak\'ta seçim çalışmalarına devam ediyor

Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Alaplı ilçesinde partililer tarafından karşılanan Aksakal, seçim otobüsüyle halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Partililerden seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Aksakal, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirtti.

Aksakal, "seçim günü büyük bir zaferle demokratik sol belediyeciliğini hayata geçireceklerini" söyledi.

Türkiye'nin, 31 Mart'tan sonra uzunca bir süre seçimlerin olmadığı bir döneme gireceğini ifade eden Aksakal, "Bu dönem çok önemli. 31 Mart seçimleri, özellikle ekonomideki toparlanmanın ve siyasette yeniden yapılanmanın bir başlangıcı olacak. Önümüzdeki süreçte DSP, çok büyük bir muhalefet açığı olan ülkemizde ana muhalefet görevini üstlenecek düzeyde bir gücü elde edecektir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından ilçeye bağlı Gümeli beldesine giden Aksakal, burada partililerle bir araya geldi.