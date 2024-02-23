Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ayakkabıcı Esnafıyla Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, ayakkabıcı esnafıyla bir araya geldi.
Osmangazi ilçesinde görev yaptığı 15 yıllık süre boyunca ilçeye dev eserler kazandıran Başkan Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 4. defa aday gösterildi. Bir dönem daha Osmangazi'de görev yapmak ve ilçeye yeni büyük eserler kazandırmak için kolları sıvayan Dündar, seçim çalışmaları çerçevesinde ilçeyi karış karış gezerek bu zamana kadar yaptığı eserleri ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlatarak vatandaşlardan yeni dönem için destek istiyor. İlçeye kazandırdığı güzel eserlerden ve vatandaşların taleplerine anında çözüm bulduğu için gittiği her mahallede büyük sevgi gösterisi ve ilgiyle karşılanan Başkan Dündar'ın son durağı ise Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı oldu. Çarşıda ayakkabıcı esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yapıp onların istek ve taleplerini dinledi.250 tane imalathane bulunan Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı, yılda 25 milyon dolarlık üretim yapan, yurt için ve yurt dışına satış yaparak Bursa'ya büyük katkı sağlayanayakkabıcı esnafının daha iyi şartlarda üretim yapması için Başkan Dündar destek sözü verdi.
"15 yıllık görev sürecimizde ne söz verdiysek yerine getirdik"
Çalışkan ve üretken ayakkabıcı esnafıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı MustafaDündar, "Sizler Bursa'nın ve Türkiye'nin enmütevazive üretken esnafısınız. Burada üretilen ürünler Türkiye'nin her yerine ve dünyanın farklı ülkelerine gidiyor.Bu çarşısının 20 yıl önceki ve şuanki halini buradaki esnafımız daha iyi biliyor.Bizler geçtiğimiz yıl çarşıda bizden talep edilen boya işlerini kısa sürede yaparak çarşımıza hizmette bulunduk. Buradaki esnafımızın üretim yapması ve şartlarının uygun olması önemli. Bu konudaüzerimize düşen görevin en iyisini yapacağız inşallah.AyakkabıcılarÇarşısı'nın bulunduğu alan Vişne Caddesi gibi neden olmasın. Biz ayakkabıcılar çarşısının daha cazip hale gelmesi için çalışmayı esnafımızla birlikte yapacağız. Burası hareketli ve çalışan bir bölge. Bu çarşıda üretilen ürünlerin pazarı var piyasada ciddi söz sahibi, bize düşen görev ise bu üretim ve satış şartlarını daha iyi hale getirmek, bu ise esnafımızla birlikte ortak alacağı karar ve adımlarla olacaktır. Biz belediye olarak esnafımızı en iyi şartlara kavuşturmak için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Biz çok söz vermeyiz ama gayret gösteririz. Bilmediğimiz konu hakkında konuşmayız. Birlikte karar alıp bir söz veriyorsak, bunu da başarırız inşallah. Biz,Osmangazi ilçesinde 15 yıllık görev sürecimizde ne söz verdiysek yerine getirdik. Biz büyük işlere imza attık" dedi.
Başkan Dündar'ın Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'na yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Sanatkarlar Odası Başkanı Servet Kaynar da, "Bizimle bir araya gelip sıkıntılarımızı dinleyen Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyoruz. Biz esnafımızın sıkıntılarıyla ilgili Mustafa Dündarbaşkanımızı ne zaman arasak bize yardımcı oldu. Biz başkanımızın en üst seviyede hizmetlerini biliyoruz. Bu hizmetlerin devam edeceğine de inanıyoruz." İfadelerini kullandı. Başkan Dündar, sohbet toplantısının ardından ayakkabıcılar çarşısını gezerek, imalat yapan iş yerlerini ziyaret etti. - BURSA
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