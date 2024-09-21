Dünya Barış Günü'nde Mazlumların Yanındayız

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zulme karşı mücadele eden mazlum halkların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, barışın insanlığın en büyük ideali, en kadim arzusu, her insanın en temel hakkı olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zulme karşı mücadele eden mazlum halkların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün, küresel barışa ulaşma hedefi, yalnızca diplomatik değil, insani bir zorunluluktur. İşgal ve silahların gölgesinde yaşamaya mahkum edilen toplumlar, onurlu bir yaşamı hak ediyorlar. Dünya, vicdanının sesini dinlemeli ve çatışmalarda, savaşlarda ve katliamlarda akan kanı durdurmalıdır. Tüm insanlık olarak, barışın ve adaletin tesis edilmesi için el ele vermemiz gerektiğini hatırlatıyor, barış ve esenlik dolu günler diliyorum."