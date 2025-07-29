Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Cenevre\'de Başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, konferansın düzenlendiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya tarafından karşılandı.