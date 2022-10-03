Dünyanın En Prestijli İnsan Yerleşmeleri Ödülü Başkan Altay'a verildi - Son Dakika
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Dünyanın En Prestijli İnsan Yerleşmeleri Ödülü Başkan Altay'a verildi

03.10.2022 15:17
Dünyanın En Prestijli İnsan Yerleşmeleri Ödülü Başkan Altay'a verildi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Habitat Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" aldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Habitat Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" aldı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" verildi. Küresel Dünya Habitat Günü etkinlikleri çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) İcra Direktörlüğü Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki program; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, belediye başkanları ve çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü'nü Maimunah Mohd Sharif'in elinden alan Başkan Altay, yaptığı konuşmada misafirperverliğinden dolayı UCLG-MEWA Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve Sharif'e teşekkür etti.

"Böyle bir ödül bizim için çok kıymetli"

Başkan Altay, "Bu ödülü başkanlığını ve eş başkanlığını yürüttüğüm UCLG adına alıyorum. Dünya Belediyeler Birliği yedi kıtada, 240 binden fazla üyesi olan yerel yönetimlerin en güçlü örgütü. BM'de de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin şehirlerimizde uygulanmasıyla ilgili bugüne kadar çok gayret gösterdik bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca pandemi döneminde ve iklim değişikliğinde gördük ki yerel yönetimler, merkezi hükümetlerin en önemli paydaşları. Kriz anında birlikte hareket etmemiz bizim için kıymetli ve önemli. Ayrıca bu yıl Habitat'ın da mottosu olan 'Boşluğa Dikkat Et, Kimseyi ve Hiçbir Yeri Geride Bırakma' yerel yönetimlerin ve UCLG'nin en önemli önceliklerinden birisi. Böyle bir ödülü almak bizim için çok kıymetli. Tüm UCLG ailesi adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından verilen, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en prestijli insan yerleşmeleri ödülüdür. Ödülün amacı, insan yerleşimleri, barınma sağlanması, yoksulluk içinde yaşayan ya da yerinden edilmiş insanların kötü durumlarına dikkat çeken, insan yerleşimlerini geliştiren ve iyileştiren girişimleri onurlandırmak ve takdir etmektir. - KONYA

YORUMLAR
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a 'BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü' verildi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a 'BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü' verildi BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Uğur İbrahim Altay, Konya, Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dünyanın En Prestijli İnsan Yerleşmeleri Ödülü Başkan Altay'a verildi - Son Dakika

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