İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'un Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Duran'dan Bina Çökmesi Nedeniyle Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?