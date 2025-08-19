Duran: Hakaret Dili Siyasete Zarar Veriyor - Son Dakika
Duran: Hakaret Dili Siyasete Zarar Veriyor

19.08.2025 12:33
Burhanettin Duran, siyasi hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Özgür Özel'i eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siyasette fikrin, projenin ve çözüm önerilerinin bittiği yerin her zaman öfke, hakaret ve hadsizliğin başladığı nokta olduğunu belirtti.

Bu şekilde hareket edenlerin, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapıldığını, dolayısıyla kendi seçmenine ve tabanına bu seviyesizliği layık gördüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor. Hakaretlere dayalı 'negatif siyasetin dibi' durumunun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur. Bu bütünleşme, Türkiye tarihinde çok az lidere nasip olmuştur. Hakaret diline savrulanların kavrayamadığı şey, işte tam da bu hakikattir. Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur. Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir."

Kaynak: AA

