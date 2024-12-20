Dusak: İsrail'in Golan İşgali Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor

Politika

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail'in, Golan Tepeleri'ni işgalinin bölgesel güvenliği hedef aldığını belirtti.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Suriye arasında 1974'te Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın imzalandığını hatırlattı.

İsrail'in bu anlaşmayı ihlal ederek Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını artırdığına işaret eden Dusak, Suriye'nin bütünlüğünün ve Suriye halkının huzurunun, bölgenin huzuru için önemli olduğunu dile getirdi.

Dusak, Suriye halkının, İsrail'in işgal politikalarının tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Suriye'deki istikrarsızlık ortamının terör örgütlerinin güç kazanmasına imkan sağladığını vurgulayan Dusak, "İsrail'in, Golan Tepeleri'ni işgal girişimi, Suriye topraklarına yönelik saldırgan politikaları, bölgesel güvenliği doğrudan hedef almaktadır. İsrail'in hukuka aykırı hareket etmesi yalnızca bölge barışını değil, küresel istikrarı da tehdit etmektedir." diye konuştu.

Dusak, uluslararası topluma İsrail'in işgal girişimlerinin reddedilmesi çağrısında bulundu.