Duterte, UCM Duruşmasına Video Bağlantısıyla Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Duterte, UCM Duruşmasına Video Bağlantısıyla Katıldı

Eski Filipinler Başkanı Duterte, insanlığa karşı suçlamalarla UCM duruşmasına video ile katıldı.

14.03.2025 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresince ülkesinde uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlara yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) düzenlenen duruşmaya video bağlantısıyla katıldı.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanmasının ardından yargılanmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine getirildi. Duterte bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) düzenlenen duruşmaya Mahkeme Başkanı Iulia Motoc'in izniyle video bağlantısı aracılığıyla katıldı. UCM'de suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk eski Asyalı devlet başkanı olan 79 yaşındaki Duterte, duruşmada zayıf bir ses tonuyla kısa bir konuşma yaparak adını ve doğum tarihini teyit etti.

"Hukukçular için bu yargısız infazdır"

Duterte'nin avukatı Salvador Medialdea, mahkemeye müvekkilinin "ülkesinden kaçırıldığını" söyleyerek, "Lahey'e apar topar nakledildi. Hukukçular için bu yargısız infazdır. Hukukçu olmayanlar içinse bu saf ve basit bir adam kaçırma" dedi.

Duterte'nin "zayıflatıcı tıbbi sorunlardan" muzdarip olduğunu söyleyen Medialdea, "Kendisini tanıtmak dışında bu duruşmaya katkıda bulunabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

Suçlamaların onaylanacağı duruşma tarihi 23 Eylül

Mahkeme Başkanı Motoc, Duterte için "Mahkeme doktoru, zihinsel olarak tamamen bilinçli ve zinde olduğunuz görüşündeydi" açıklamasını yaptı. Motoc, sürecin bir sonraki aşaması olan suçlamaların onaylanacağı duruşma için 23 Eylül tarihini belirledi.

"Potansiyel olarak on binlerce cinayet işlendi"

Savcı tutuklanması için yaptığı başvuruda, Duterte'nin işlediği iddia edilen suçların "Filipinler'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası" olduğunu vurgularken, çoğu zaman uyuşturucuyla bağlantılı olduklarına dair bir kanıt olmaksızın genellikle yoksul erkekleri hedef alan operasyonlar için "Potansiyel olarak on binlerce cinayet işlendi" iddiasında bulundu.

İnsanlığa karşı suç işlediği iddia ediliyor

Filipinler'de 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan Duterte'nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia edilmişti. Duterte, UCM'nin kendisi hakkında başlattığı ön soruşturmanın ardından 17 Mart 2018'de Filipinler'i Roma Statüsü'nden çekmişti. 2022'te koltuğu Duterte'den devralan Ferdinand Marcos Jr. da Filipinler'i yeniden Roma Statüsü'ne dahil etmeyeceklerini belirtmişti. Marcos yönetimi, buna rağmen UCM'nin kırmızı bülten aracılığıyla Duterte'nin gözaltına alınmasını istemesi durumunda iş birliği yapacaklarını ifade etmişti. - LAHEY

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, Rodrigo Duterte, Filipinler, Politika, Dünya, Eylül, lahey, Son Dakika

Son Dakika Politika Duterte, UCM Duruşmasına Video Bağlantısıyla Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
Lucas Torreira’nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı Lucas Torreira'nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı
İstanbul’da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
Muğla’da santral gerginliği Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baret fırlattılar Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi
Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
Ümraniye’de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
18:54 Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
08:50 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
08:24 Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
08:19 En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
08:18 Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
08:01 Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
07:54 Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 20:44:01. #7.11#
SON DAKİKA: Duterte, UCM Duruşmasına Video Bağlantısıyla Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.