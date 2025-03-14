Duterte, UCM Duruşmasına Video Bağlantısıyla Katıldı

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresince ülkesinde uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlara yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) düzenlenen duruşmaya video bağlantısıyla katıldı.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanmasının ardından yargılanmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine getirildi. Duterte bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) düzenlenen duruşmaya Mahkeme Başkanı Iulia Motoc'in izniyle video bağlantısı aracılığıyla katıldı. UCM'de suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk eski Asyalı devlet başkanı olan 79 yaşındaki Duterte, duruşmada zayıf bir ses tonuyla kısa bir konuşma yaparak adını ve doğum tarihini teyit etti.

"Hukukçular için bu yargısız infazdır"

Duterte'nin avukatı Salvador Medialdea, mahkemeye müvekkilinin "ülkesinden kaçırıldığını" söyleyerek, "Lahey'e apar topar nakledildi. Hukukçular için bu yargısız infazdır. Hukukçu olmayanlar içinse bu saf ve basit bir adam kaçırma" dedi.

Duterte'nin "zayıflatıcı tıbbi sorunlardan" muzdarip olduğunu söyleyen Medialdea, "Kendisini tanıtmak dışında bu duruşmaya katkıda bulunabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

Suçlamaların onaylanacağı duruşma tarihi 23 Eylül

Mahkeme Başkanı Motoc, Duterte için "Mahkeme doktoru, zihinsel olarak tamamen bilinçli ve zinde olduğunuz görüşündeydi" açıklamasını yaptı. Motoc, sürecin bir sonraki aşaması olan suçlamaların onaylanacağı duruşma için 23 Eylül tarihini belirledi.

"Potansiyel olarak on binlerce cinayet işlendi"

Savcı tutuklanması için yaptığı başvuruda, Duterte'nin işlediği iddia edilen suçların "Filipinler'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası" olduğunu vurgularken, çoğu zaman uyuşturucuyla bağlantılı olduklarına dair bir kanıt olmaksızın genellikle yoksul erkekleri hedef alan operasyonlar için "Potansiyel olarak on binlerce cinayet işlendi" iddiasında bulundu.

İnsanlığa karşı suç işlediği iddia ediliyor

Filipinler'de 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan Duterte'nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia edilmişti. Duterte, UCM'nin kendisi hakkında başlattığı ön soruşturmanın ardından 17 Mart 2018'de Filipinler'i Roma Statüsü'nden çekmişti. 2022'te koltuğu Duterte'den devralan Ferdinand Marcos Jr. da Filipinler'i yeniden Roma Statüsü'ne dahil etmeyeceklerini belirtmişti. Marcos yönetimi, buna rağmen UCM'nin kırmızı bülten aracılığıyla Duterte'nin gözaltına alınmasını istemesi durumunda iş birliği yapacaklarını ifade etmişti. - LAHEY