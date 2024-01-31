Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kızılay Meydanı\'nda yeni bir açık hava alışveriş merkezi projesi başlatacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayata geçireceği proje ile şehrin merkezine güzel bir çarşı kazandıracaklarını ifade ederek, "Gece 21-22'ye kadar aydınlık bir açık hava alışveriş merkezi gibi olacak" dedi.
Başkan Faruk Özlü, şehrin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı'nda faaliyet gösteren esnafları gezdi. Esnafların şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Özlü, Kızılay Meydanı için özel bir proje yapacağını açıkladı. Yeni dönem için açıklayacağı 100 projeden birinin de bu bölgeye yönelik olacağını belirten Özlü, Düzce'nin ikinci bir açık hava alışveriş merkezi olacağını belirtti.
Kızılay Meydanı'nın, Asar Deresinde yürütülen projesi ile uyumlu olarak güzel bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Özlü, "Kızılay Meydan Çarşısı Projemizde esnafların da taleplerini göz önüne alacağız. Çoğunluk ne istiyorsa, enine boyuna düşünüp onu uygulayacağız. Güzel bir proje yapacağız. Düzce'nin merkezine güzel bir çarşı kazandıracağız. Gece de ışıl ışıl aydınlık bir açık hava AVM gibi olacak" dedi.
Özlü, esnafların en çok ilettiği taleplerden biri olan aydınlatma konusunda çalışmaların hemen başlatılması için ekiplere talimat verdi. Yine esnaflardan gelen yoğun istek üzerine Kızılay Meydanı'na araç girişinin 10.00-19.00 saatleri arasında yasaklanması yönünde karar alındı. Altyapıda yaşanan sorunların da hemen çözülmesi için ekipler harekete geçirildi.
Özlü'nün gerçekleştirdiği gezilerde kendisine iletilen sorunlarla ilgili 'anında çözüm' odaklı yaklaşımı takdir topladı. Öte yandan İstanbul Caddesi'nde uygulanan kent estetiği projesinin de memnuniyetle karşılandığı görüldü. - DÜZCE
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