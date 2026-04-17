Düzce'de 'Sen de Yaparsın!' Söyleşisi Gerçekleşti - Son Dakika
Düzce'de 'Sen de Yaparsın!' Söyleşisi Gerçekleşti

Düzce\'de \'Sen de Yaparsın!\' Söyleşisi Gerçekleşti
17.04.2026 23:22
Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi'nde başarı ve eğitim üzerine interaktif bir söyleşi yaptı.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Sen de Yaparsın!" söyleşi serisinin ilki, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in katılımıyla Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Genel Sekreter Nihat Yıldız, çok sayıda personel ve öğrenci katılım sağladı.

Kendi hayat hikayesinden örnekler paylaşarak katılımcılarımızla interaktif bir söyleşi gerçekleştiren Ayşe Keşir konuşmasına, eğitim sürecinde ailesinin desteğini anlatarak başladı. Eğitime verilen önemin bireyin hayatındaki dönüştürücü etkisine dikkat çeken Ayşe Keşir, öğrencilere eğitim yolculuklarında kendilerine destek olan kişilerin kıymetini bilmeleri gerektiğini tavsiye etti.

"Başarı, krizleri nasıl yönettiğinizle ilgilidir"

Konuşmasında sık sık başarı kavramına değinen Keşir, başarıyı yalnızca diploma ya da kariyer üzerinden tanımlamanın yetersiz olduğunu belirterek, beklenmedik durumlar karşısında gösterilen tutumun asıl belirleyici unsur olduğunu ifade etti. Başarının krizleri yönetebilme becerisi ile ortaya çıktığını ileri süren Keşir, başarının yalnızca sonuç ile değil, süreç içerisinde sergilenen bir beceri olduğunu vurguladı.

Meslek seçiminde yalnızca teknik bilgiye odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Keşir, özellikle sosyal bilimler alanında insanı ve toplumu tanımanın önemine dikkat çekti. Gençlere farklı deneyimler edinmeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Keşir, bu süreçlerin bireyin bakış açısını geliştirdiğini ifade etti.

"Kendi hikayenizi başkalarıyla kıyaslamayın"

Konuşmasının sonunda öğrencilere önemli mesajlar veren Ayşe Keşir, her bireyin kendine özgü bir yaşam yolculuğu olduğunu belirterek, başkalarının başarı hikayeleriyle kıyaslama yapılmamasını vurguladı.

Program, Rektör Sözbir tarafından Ayşe Keşir'e hediye ve çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Düzce'de 'Sen de Yaparsın!' Söyleşisi Gerçekleşti - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de 'Sen de Yaparsın!' Söyleşisi Gerçekleşti - Son Dakika
